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Керченская паромная переправа: обстановка во вторник
Керченская паромная переправа: обстановка во вторник - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Керченская паромная переправа: обстановка во вторник
Керченская паромная переправа во вторник, 17 октября, работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-10-17T10:11
2023-10-17T10:11
2023-10-17T10:11
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
керченский пролив
керчь
краснодарский край
новости крыма
росморречфлот
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За период с 17 июля, когда в результате ракетного удара ВСУ был поврежден Крымский мост, паромы перевезли 167 336 пассажиров и 47 678 автомобилей. За минувшие сутки выполнено семь рейсов."Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 17 октября 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 368 393 пассажира и 209 601 грузовик. Паромы выполнили 6 178 рейсов", – уточнили в ведомстве.В целях безопасности переезд через Крымский мост запретили грузовикам, перенаправив их на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор в Крым. В настоящее время переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.16 октября в связи с погодными условиями Керченская паромная переправа приостановила работу. Также работу из-за шторма до 6 утра 17 октября полностью прекращал морской транспорт в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:На Скадовск, Геническ и Джанкой: в Херсонской области чинят дороги Морем и сушей: как крымская продукция уходит на экспортКрымский мост: оперативная информация на утро вторника
керченский пролив
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, керченский пролив, керчь, краснодарский край, новости крыма, росморречфлот, инфографика
Керченская паромная переправа: обстановка во вторник
Керченская паромная переправа работает штатно: штормовых предупреждений в проливе нет
Керченская паромная переправа во вторник, 17 октября, работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.