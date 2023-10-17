https://crimea.ria.ru/20231017/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-obstanovka-vo-vtornik-1132134876.html

Керченская паромная переправа: обстановка во вторник

Керченская паромная переправа: обстановка во вторник - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Керченская паромная переправа: обстановка во вторник

Керченская паромная переправа во вторник, 17 октября, работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

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2023-10-17T10:11

2023-10-17T10:11

керченская паромная переправа

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росморречфлот

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За период с 17 июля, когда в результате ракетного удара ВСУ был поврежден Крымский мост, паромы перевезли 167 336 пассажиров и 47 678 автомобилей. За минувшие сутки выполнено семь рейсов."Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 17 октября 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 368 393 пассажира и 209 601 грузовик. Паромы выполнили 6 178 рейсов", – уточнили в ведомстве.В целях безопасности переезд через Крымский мост запретили грузовикам, перенаправив их на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор в Крым. В настоящее время переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.16 октября в связи с погодными условиями Керченская паромная переправа приостановила работу. Также работу из-за шторма до 6 утра 17 октября полностью прекращал морской транспорт в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:На Скадовск, Геническ и Джанкой: в Херсонской области чинят дороги Морем и сушей: как крымская продукция уходит на экспортКрымский мост: оперативная информация на утро вторника

керченский пролив

керчь

краснодарский край

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