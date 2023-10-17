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Керченская паромная переправа: обстановка во вторник - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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Керченская паромная переправа: обстановка во вторник
Керченская паромная переправа: обстановка во вторник - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Керченская паромная переправа: обстановка во вторник
Керченская паромная переправа во вторник, 17 октября, работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-10-17T10:11
2023-10-17T10:11
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
керченский пролив
керчь
краснодарский край
новости крыма
росморречфлот
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За период с 17 июля, когда в результате ракетного удара ВСУ был поврежден Крымский мост, паромы перевезли 167 336 пассажиров и 47 678 автомобилей. За минувшие сутки выполнено семь рейсов."Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 17 октября 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 368 393 пассажира и 209 601 грузовик. Паромы выполнили 6 178 рейсов", – уточнили в ведомстве.В целях безопасности переезд через Крымский мост запретили грузовикам, перенаправив их на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор в Крым. В настоящее время переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.16 октября в связи с погодными условиями Керченская паромная переправа приостановила работу. Также работу из-за шторма до 6 утра 17 октября полностью прекращал морской транспорт в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:На Скадовск, Геническ и Джанкой: в Херсонской области чинят дороги Морем и сушей: как крымская продукция уходит на экспортКрымский мост: оперативная информация на утро вторника
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4.7
96
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, керченский пролив, керчь, краснодарский край, новости крыма, росморречфлот, инфографика
Керченская паромная переправа: обстановка во вторник

Керченская паромная переправа работает штатно: штормовых предупреждений в проливе нет

10:11 17.10.2023
 
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Керченская паромная переправа во вторник, 17 октября, работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Керченская переправа 17.10.23Керченская переправа 17.10.23

"Штормовых предупреждений нет… ветер северо-западный, западный 6 – 11 м/с, местами порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20 – 70 см, температура воздуха +13... 15 градусов, температура воды в море +16-17", – сказано в сообщении.

За период с 17 июля, когда в результате ракетного удара ВСУ был поврежден Крымский мост, паромы перевезли 167 336 пассажиров и 47 678 автомобилей. За минувшие сутки выполнено семь рейсов.
"Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 17 октября 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 368 393 пассажира и 209 601 грузовик. Паромы выполнили 6 178 рейсов", – уточнили в ведомстве.
В целях безопасности переезд через Крымский мост запретили грузовикам, перенаправив их на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор в Крым. В настоящее время переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
16 октября в связи с погодными условиями Керченская паромная переправа приостановила работу. Также работу из-за шторма до 6 утра 17 октября полностью прекращал морской транспорт в Севастополе.
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