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Топонимические следы Крымской войны

Топонимические следы Крымской войны - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Топонимические следы Крымской войны

Крымская война оставила в сердцах тех, кто ее прошел, неизгладимый след. Бывшие солдаты Британской империи и французские военные, выжившие в крымских баталиях,... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T11:18

2023-10-16T11:18

2023-10-16T11:18

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Крымская война оставила в сердцах тех, кто ее прошел, неизгладимый след. Бывшие солдаты Британской империи и французские военные, выжившие в крымских баталиях, осваивая новые земли, разносили по свету крымские топонимы.Несмотря на то, что война во Франции и Британии была названа глупой, она – причина множества монументов и мемориалов погибшим, а также употребления новых для английского и французского языков слов, принесенных из Крыма.Куда доехали ветераныГородок Sebastopol есть в графстве Торвайн в Великобритании. В Америке сразу после войны появилось пять Севастополей, сейчас осталось всего два – в штатах Калифорния и Миссисипи. Причем, название того, что в Калифорнии, было дано ему, по местной байке, из-за грандиозной драки в баре между двумя группами выпивающих. Эта баталия напомнила ветеранам события, происходящие под Севастополем. Шутливое название сначала прижилось в народе, а затем стало официальным.Севастополь оказался на карте в южноавстралийском регионе Риверина, такое же название носит один из районов города Балларата на пятом континенте.Еще один экзотический Севастополь есть на острове Маврикий в Индийском океане. Ранее этот африканский остров был британской колонией. По аналогии с Крымом рядом с маврикийским Севастополем расположилась маврикийская деревенька Балаклава.Уголки Крыма в столице ФранцииПосле окончания войны русские названия заполонили столицу Франции. Появились площадь и мост Альма, который поначалу украшали четыре фигуры воинов, участвующих в Крымской войне - пехотинца, артиллериста, гренадера и зуава. Есть улицы Крым, Евпатория, Севастопольский бульвар и одноименная станция метро, а также предместье Малакофф. Крымскими именами названы улицы Лиона и Марселя.В английской столице в 1856 году появились улицы, названные в честь Севастополя, Балаклавы и Инкермана. Несколько улиц в разных городах Британии названы в честь реки Альма. Есть на туманном Альбионе и своя Крымская дорога.Площадь Крым и площадь Севастополь украшают сардинский городок Турин. Ранее Турин был столицей Сардинского королевства, его войска участвовали в Крымской войне.16 октября 170 лет назад началась одна из важнейших для России и мира войн. Ее называли Восточной, "нулевой мировой", "первой технологической" и "последней джентельменской войной". Сейчас ее зовут Крымской, но битва за полуостров - лишь один из шести и самый большой ее эпизод. Война продолжалась с 1853 по 1856 годы. За это время весь мир узнал мужество и отвагу защитников России.О причинах и деталях конфликта, героизме российских солдат и важности событий тех дней для мировой истории – в материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Крымскую войну в России чествуют вопреки поражениюДаша из Севастополя: легенда Крымской войныКак военный инженер Тотлебен поломал планы союзников

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2023

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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