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Топонимические следы Крымской войны - РИА Новости Крым, 16.10.2023
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Топонимические следы Крымской войны
Топонимические следы Крымской войны - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Топонимические следы Крымской войны
Крымская война оставила в сердцах тех, кто ее прошел, неизгладимый след. Бывшие солдаты Британской империи и французские военные, выжившие в крымских баталиях,... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T11:18
2023-10-16T11:18
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Крымская война оставила в сердцах тех, кто ее прошел, неизгладимый след. Бывшие солдаты Британской империи и французские военные, выжившие в крымских баталиях, осваивая новые земли, разносили по свету крымские топонимы.Несмотря на то, что война во Франции и Британии была названа глупой, она – причина множества монументов и мемориалов погибшим, а также употребления новых для английского и французского языков слов, принесенных из Крыма.Куда доехали ветераныГородок Sebastopol есть в графстве Торвайн в Великобритании. В Америке сразу после войны появилось пять Севастополей, сейчас осталось всего два – в штатах Калифорния и Миссисипи. Причем, название того, что в Калифорнии, было дано ему, по местной байке, из-за грандиозной драки в баре между двумя группами выпивающих. Эта баталия напомнила ветеранам события, происходящие под Севастополем. Шутливое название сначала прижилось в народе, а затем стало официальным.Севастополь оказался на карте в южноавстралийском регионе Риверина, такое же название носит один из районов города Балларата на пятом континенте.Еще один экзотический Севастополь есть на острове Маврикий в Индийском океане. Ранее этот африканский остров был британской колонией. По аналогии с Крымом рядом с маврикийским Севастополем расположилась маврикийская деревенька Балаклава.Уголки Крыма в столице ФранцииПосле окончания войны русские названия заполонили столицу Франции. Появились площадь и мост Альма, который поначалу украшали четыре фигуры воинов, участвующих в Крымской войне - пехотинца, артиллериста, гренадера и зуава. Есть улицы Крым, Евпатория, Севастопольский бульвар и одноименная станция метро, а также предместье Малакофф. Крымскими именами названы улицы Лиона и Марселя.В английской столице в 1856 году появились улицы, названные в честь Севастополя, Балаклавы и Инкермана. Несколько улиц в разных городах Британии названы в честь реки Альма. Есть на туманном Альбионе и своя Крымская дорога.Площадь Крым и площадь Севастополь украшают сардинский городок Турин. Ранее Турин был столицей Сардинского королевства, его войска участвовали в Крымской войне.16 октября 170 лет назад началась одна из важнейших для России и мира войн. Ее называли Восточной, "нулевой мировой", "первой технологической" и "последней джентельменской войной". Сейчас ее зовут Крымской, но битва за полуостров - лишь один из шести и самый большой ее эпизод. Война продолжалась с 1853 по 1856 годы. За это время весь мир узнал мужество и отвагу защитников России.О причинах и деталях конфликта, героизме российских солдат и важности событий тех дней для мировой истории – в материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Крымскую войну в России чествуют вопреки поражениюДаша из Севастополя: легенда Крымской войныКак военный инженер Тотлебен поломал планы союзников
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Ольга Леонова
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инфографика, крымская война, крым, история, в мире, россия, мультимедиа, инфографика, севастополь
Топонимические следы Крымской войны

Несколько Севастополей и Балаклав на разных материках: о чем говорят карты

11:18 16.10.2023
 
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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Крымская война оставила в сердцах тех, кто ее прошел, неизгладимый след. Бывшие солдаты Британской империи и французские военные, выжившие в крымских баталиях, осваивая новые земли, разносили по свету крымские топонимы.
Несмотря на то, что война во Франции и Британии была названа глупой, она – причина множества монументов и мемориалов погибшим, а также употребления новых для английского и французского языков слов, принесенных из Крыма.

Куда доехали ветераны

Городок Sebastopol есть в графстве Торвайн в Великобритании. В Америке сразу после войны появилось пять Севастополей, сейчас осталось всего два – в штатах Калифорния и Миссисипи. Причем, название того, что в Калифорнии, было дано ему, по местной байке, из-за грандиозной драки в баре между двумя группами выпивающих. Эта баталия напомнила ветеранам события, происходящие под Севастополем. Шутливое название сначала прижилось в народе, а затем стало официальным.
Топонимические следы Крымской войны. ИнфографикаТопонимические следы Крымской войны. Инфографика
Севастополь оказался на карте в южноавстралийском регионе Риверина, такое же название носит один из районов города Балларата на пятом континенте.
В 1867 году английский путешественник Чарльз Дильк отметил, что по австралийским топонимам можно проследить, в какой последовательности шло заселение Австралии: "Сент-Арно - это городок, лежащий между Балларатом и Каслмейном, а Альма расположена около него, в то время, как холм Балаклава находится около Балларата, где также есть Рэглан и Севастополь. Инкерман находится недалеко от Каслмейна... а прииск Малахов, открытый несомненно к концу войны, лежит к северу, в Уимере".
Еще один экзотический Севастополь есть на острове Маврикий в Индийском океане. Ранее этот африканский остров был британской колонией. По аналогии с Крымом рядом с маврикийским Севастополем расположилась маврикийская деревенька Балаклава.

Уголки Крыма в столице Франции

После окончания войны русские названия заполонили столицу Франции. Появились площадь и мост Альма, который поначалу украшали четыре фигуры воинов, участвующих в Крымской войне - пехотинца, артиллериста, гренадера и зуава. Есть улицы Крым, Евпатория, Севастопольский бульвар и одноименная станция метро, а также предместье Малакофф. Крымскими именами названы улицы Лиона и Марселя.
Топонимические следы Крымской войны. ИнфографикаТопонимические следы Крымской войны. Инфографика
В английской столице в 1856 году появились улицы, названные в честь Севастополя, Балаклавы и Инкермана. Несколько улиц в разных городах Британии названы в честь реки Альма. Есть на туманном Альбионе и своя Крымская дорога.
Площадь Крым и площадь Севастополь украшают сардинский городок Турин. Ранее Турин был столицей Сардинского королевства, его войска участвовали в Крымской войне.
16 октября 170 лет назад началась одна из важнейших для России и мира войн. Ее называли Восточной, "нулевой мировой", "первой технологической" и "последней джентельменской войной". Сейчас ее зовут Крымской, но битва за полуостров - лишь один из шести и самый большой ее эпизод. Война продолжалась с 1853 по 1856 годы. За это время весь мир узнал мужество и отвагу защитников России.
О причинах и деталях конфликта, героизме российских солдат и важности событий тех дней для мировой истории – в материале РИА Новости Крым.
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