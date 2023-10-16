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Двое севастопольцев погибли при освобождении ДНР
Двое севастопольцев погибли при освобождении ДНР - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Двое севастопольцев погибли при освобождении ДНР
В Севастополе проводили в последний путь рядового Александра Егорова и добровольца отряда "Шторм Z" Евгения Дроголенко, которые погибли в зоне спецоперации ВС... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T21:31
2023-10-16T21:31
2023-10-16T21:31
севастополь
утраты
михаил развожаев
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь рядового Александра Егорова и добровольца отряда "Шторм Z" Евгения Дроголенко, которые погибли в зоне спецоперации ВС РФ при освобождении села Новомихайловка и города Макеевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Оба бойца родились и выросли в Севастополе. Александр Егоров закончил школу №42, после учился в строительном колледже, работал на разных предприятиях города, был хорошим сварщиком, сообщил Развожаев. Будучи патриотом Севастополя и России, он одним из первых записался в резервисты, в октябре 2022 его призвали в Вооруженные силы РФ.Евгений Дроголенко учился в школе в поселке Кача, потом в гимназии №24. По ее окончании жил в Севастополе, работая на сезонных и временных работах. По словам Развожаева, "Евгений Александрович оступился в этой жизни – за кражу попал в исправительное учреждение", но "решил искупить свою вину и летом 2023 года заключил контракт с Минобороны".Читайте также на РИА Новости Крым:В память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доску Московский художник ушел на фронт: в Крыму покажут спектакль об СВО Медали для героев: бойцов группировки "Днепр" наградили на передовой
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, утраты, михаил развожаев, память
Двое севастопольцев погибли при освобождении ДНР
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации, освобождавшими ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь рядового Александра Егорова и добровольца отряда "Шторм Z" Евгения Дроголенко, которые погибли в зоне спецоперации ВС РФ при освобождении села Новомихайловка и города Макеевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь двух наших воинов – рядового Александра Александровича Егорова и добровольца отряда "Шторм Z" Евгения Александровича Дроголенко. Александр Александрович геройски погиб в районе Новомихайловки ДНР, в этом районе сейчас наши войска ведут активное наступление. Евгений Александрович погиб во время боевых действий в р-не Макеевки ДНР. Вечная память воинам!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Оба бойца родились и выросли в Севастополе. Александр Егоров закончил школу №42, после учился в строительном колледже, работал на разных предприятиях города, был хорошим сварщиком, сообщил Развожаев. Будучи патриотом Севастополя и России, он одним из первых записался в резервисты, в октябре 2022 его призвали в Вооруженные силы РФ.
Евгений Дроголенко учился в школе в поселке Кача, потом в гимназии №24. По ее окончании жил в Севастополе, работая на сезонных и временных работах. По словам Развожаева, "Евгений Александрович оступился в этой жизни – за кражу попал в исправительное учреждение", но "решил искупить свою вину и летом 2023 года заключил контракт с Минобороны".
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