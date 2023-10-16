https://crimea.ria.ru/20231016/dvoe-sevastopoltsev-pogibli-pri-osvobozhdenii-dnr-1132126355.html

Двое севастопольцев погибли при освобождении ДНР

Двое севастопольцев погибли при освобождении ДНР - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Двое севастопольцев погибли при освобождении ДНР

В Севастополе проводили в последний путь рядового Александра Егорова и добровольца отряда "Шторм Z" Евгения Дроголенко, которые погибли в зоне спецоперации ВС... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T21:31

2023-10-16T21:31

2023-10-16T21:31

севастополь

утраты

михаил развожаев

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь рядового Александра Егорова и добровольца отряда "Шторм Z" Евгения Дроголенко, которые погибли в зоне спецоперации ВС РФ при освобождении села Новомихайловка и города Макеевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Оба бойца родились и выросли в Севастополе. Александр Егоров закончил школу №42, после учился в строительном колледже, работал на разных предприятиях города, был хорошим сварщиком, сообщил Развожаев. Будучи патриотом Севастополя и России, он одним из первых записался в резервисты, в октябре 2022 его призвали в Вооруженные силы РФ.Евгений Дроголенко учился в школе в поселке Кача, потом в гимназии №24. По ее окончании жил в Севастополе, работая на сезонных и временных работах. По словам Развожаева, "Евгений Александрович оступился в этой жизни – за кражу попал в исправительное учреждение", но "решил искупить свою вину и летом 2023 года заключил контракт с Минобороны".Читайте также на РИА Новости Крым:В память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доску Московский художник ушел на фронт: в Крыму покажут спектакль об СВО Медали для героев: бойцов группировки "Днепр" наградили на передовой

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, утраты, михаил развожаев, память