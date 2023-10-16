https://crimea.ria.ru/20231016/borrelioz-i-marselskaya-likhoradka-v-krymu-podveli-itogi-sezona-kleschey-1132116313.html

Боррелиоз и марсельская лихорадка: в Крыму подвели итоги сезона клещей

Боррелиоз и марсельская лихорадка: в Крыму подвели итоги сезона клещей - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Боррелиоз и марсельская лихорадка: в Крыму подвели итоги сезона клещей

В Крыму с начала года зарегистрирован 51 случай клещевого боррелиоза и 24 случая марсельской лихорадки. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T18:24

2023-10-16T18:24

2023-10-16T18:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года зарегистрирован 51 случай клещевого боррелиоза и 24 случая марсельской лихорадки. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и городу Севастополю.По данным ведомства, в последние годы отмечается увеличение численности клещей и сроков их сезонной активности, однако число обращений в медучреждения из-за укусов остается на уровне среднемноголетних показателей.Одной из главных мер специфической профилактики является вакцинация против клещевого вирусного энцефалита. В этом году привито и ревакцинировано более 3,2 тысяч человек, находящихся в группе риске. Курс вакцинации рекомендуют проводить заранее, до старта сезона активности клещей, поскольку иммунизация проводится двукратно. Так, первую прививку специалисты советуют сделать в октябре, вторую - через 5-7 месяцев. Минимальный интервал между прививками 1-2 месяца. Вакцинация должна завершиться за две недели до выезда в природный очаг инфекции, ревакцинация проводится через год."Поэтому октябрь - самый удачный месяц для начала проведения вакцинации против клещевого вирусного энцефалита. Лицам, не привитым против клещевого энцефалита, в случае присасывания клеща, необходимо ввести противоклещевой иммуноглобулин, введение которого проводится после получения результатов исследования клеща", - заключили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Клещевая статистика: крымчан кусали реже, но опасность еще естьЗаболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растетКлещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться

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инфографика, клещи, мультимедиа, крым, роспотребнадзор, общество, безопасность, вакцинация, новости крыма, инфографика