https://crimea.ria.ru/20231015/obstanovka-na-krymskom-mostu-vecherom-voskresenya-1132107718.html

Обстановка на Крымском мосту вечером воскресенья

Обстановка на Крымском мосту вечером воскресенья - РИА Новости Крым, 15.10.2023

Обстановка на Крымском мосту вечером воскресенья

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в воскресенье вечером со стороны Тамани и Керчи свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T20:00

2023-10-15T20:00

2023-10-15T20:00

крымский мост

керченский пролив

керчь

крым

тамань

краснодарский край

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в воскресенье вечером со стороны Тамани и Керчи свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.В субботу, 14 октября, автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена со значительным опережением срока, движение запустили по всем четырем полосам, сообщила пресс-служба Росавтодора.

крымский мост

керченский пролив

керчь

крым

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керченский пролив, керчь, крым, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика