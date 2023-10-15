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Обстановка на Крымском мосту вечером воскресенья
Обстановка на Крымском мосту вечером воскресенья - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Обстановка на Крымском мосту вечером воскресенья
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в воскресенье вечером со стороны Тамани и Керчи свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T20:00
2023-10-15T20:00
2023-10-15T20:00
крымский мост
керченский пролив
керчь
крым
тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в воскресенье вечером со стороны Тамани и Керчи свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.В субботу, 14 октября, автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена со значительным опережением срока, движение запустили по всем четырем полосам, сообщила пресс-служба Росавтодора.
крымский мост
керченский пролив
керчь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, керченский пролив, керчь, крым, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Обстановка на Крымском мосту вечером воскресенья
Крымский мост: вечером в воскресенье движение свободно с обеих сторон