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Главное за день: 15 октября - РИА Новости Крым, 15.10.2023
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Главное за день: 15 октября
Главное за день: 15 октября - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Главное за день: 15 октября
Еще одно мощное землетрясение в Афганистане - 120 человек пострадали. Владимир Путин назвал украинское контрнаступление провалившимся. ВКС России нанесли мощный РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T21:56
2023-10-15T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Еще одно мощное землетрясение в Афганистане - 120 человек пострадали. Владимир Путин назвал украинское контрнаступление провалившимся. ВКС России нанесли мощный удар по военным и стратегическим объектам на Украине. Трое мирных жителей погибли при обстреле ВСУ в Херсонской области. Американский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном море. В Крыму завершается уборка риса.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Провал "контрнаступа"Контрнаступление Украины провалилось полностью, но на отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия соответствующим образом реагирует, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается контрнаступления, которое якобы буксует - оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", - сказал российский лидер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", ответ президента опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Снова толчки магнитудой 6,4Более 120 человек пострадали в результате землетрясения на западе Афганистана, сообщает офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Кабуле. В воскресенье Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло к северо-западу от города Герат на западе Афганистана.Предыдущее землетрясение в провинции Герат произошло 11 октября. Тогда первый подземный толчок был зафиксирован в 00.41 по времени UTC (3.41 мск), а магнитуда его составила 6,3. Еще три землетрясения магнитудой до 6,4 были зафиксированы на территории Афганистана в субботу, 7 октября.Новые обстрелы ХерсонщиныТрое мирных жителей погибли, еще один ранен в результате украинских обстрелов левобережья Херсонской области за минувшие сутки, сообщил глава региона Владимир Сальдо."По Новой Каховке, Каховке, Алешкам, Великой Лепетихе, Днепрянам, Крынкам, Казачьим Лагерям, Корсунке, Подстепному, Песчановке, Раденску враг выпустил в общей сложности 115 боеприпасов. В результате обстрелов два мирных жителя погибли в Алешках, один - в Раденске. Ещё один житель Алешек тяжело ранен", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Американский дрон-разведчикРоссийские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Черного моря американский разведывательный БПЛА. Воздушная цель приближалась в границе Российской Федерации, сообщают в Минобороны РФ."Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. При подлете российского истребителя иностранный разведывательный беспилотник выполнил разворот и удалился от границы", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Белое золото КрымаКрымские аграрии завершают уборку риса с полей в двух районах республики. Об этом сообщил глава регионального минсельхоза Андрей Савчук."Заканчиваем убирать урожай крымского риса. Остались последние гектары в Красноперекопском районе. Здесь благодаря грамотным советам руководства Госкомводхоза удалось сохранить чуть больше 220 гектаров", – сообщил глава минсельхоза в своем Telegram-канале.
https://crimea.ria.ru/20231015/rossiyskaya-armiya-v-zone-svo-unichtozhila-pochti-900-boevikov-za-sutki-1132105073.html
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главное за день, новости, новости крыма, в мире, россия, украина, общество, политика, происшествия
Главное за день: 15 октября

Главные события и заявления воскресенья, 15 октября

21:56 15.10.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Еще одно мощное землетрясение в Афганистане - 120 человек пострадали. Владимир Путин назвал украинское контрнаступление провалившимся. ВКС России нанесли мощный удар по военным и стратегическим объектам на Украине. Трое мирных жителей погибли при обстреле ВСУ в Херсонской области. Американский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном море. В Крыму завершается уборка риса.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Провал "контрнаступа"

Контрнаступление Украины провалилось полностью, но на отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия соответствующим образом реагирует, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается контрнаступления, которое якобы буксует - оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", - сказал российский лидер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", ответ президента опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
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Снова толчки магнитудой 6,4

Более 120 человек пострадали в результате землетрясения на западе Афганистана, сообщает офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Кабуле. В воскресенье Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло к северо-западу от города Герат на западе Афганистана.
Предыдущее землетрясение в провинции Герат произошло 11 октября. Тогда первый подземный толчок был зафиксирован в 00.41 по времени UTC (3.41 мск), а магнитуда его составила 6,3. Еще три землетрясения магнитудой до 6,4 были зафиксированы на территории Афганистана в субботу, 7 октября.
ДТП - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
17:04
Смертельное ДТП в Севастополе: водитель погиб, семеро пострадавших

Новые обстрелы Херсонщины

Трое мирных жителей погибли, еще один ранен в результате украинских обстрелов левобережья Херсонской области за минувшие сутки, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"По Новой Каховке, Каховке, Алешкам, Великой Лепетихе, Днепрянам, Крынкам, Казачьим Лагерям, Корсунке, Подстепному, Песчановке, Раденску враг выпустил в общей сложности 115 боеприпасов. В результате обстрелов два мирных жителя погибли в Алешках, один - в Раденске. Ещё один житель Алешек тяжело ранен", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Осень - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
18:11
Похолодание и дожди - прогноз погоды для Крыма на неделю

Американский дрон-разведчик

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Черного моря американский разведывательный БПЛА. Воздушная цель приближалась в границе Российской Федерации, сообщают в Минобороны РФ.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. При подлете российского истребителя иностранный разведывательный беспилотник выполнил разворот и удалился от границы", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
07:10
Под куполом телескопа: в Крымской обсерватории зазвучит живая музыка

Белое золото Крыма

Крымские аграрии завершают уборку риса с полей в двух районах республики. Об этом сообщил глава регионального минсельхоза Андрей Савчук.
"Заканчиваем убирать урожай крымского риса. Остались последние гектары в Красноперекопском районе. Здесь благодаря грамотным советам руководства Госкомводхоза удалось сохранить чуть больше 220 гектаров", – сообщил глава минсельхоза в своем Telegram-канале.
МЧС - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
09:38Фотоленты
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