https://crimea.ria.ru/20231014/sevastopolskie-futbolisty-obygrali-rostovchan-1132096643.html

Севастопольские футболисты обыграли ростовчан

Севастопольские футболисты обыграли ростовчан - РИА Новости Крым, 14.10.2023

Севастопольские футболисты обыграли ростовчан

Футбольный клуб "Севастополь" обыграл команду из Ростова-на-Дону в матче второй лиги дивизиона "Б", сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T18:03

2023-10-14T18:03

2023-10-14T18:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Футбольный клуб "Севастополь" обыграл команду из Ростова-на-Дону в матче второй лиги дивизиона "Б", сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор поблагодарил тренеров, болельщиков и футболистов, в частности полузащитника севастопольского клуба Александра Смирнова, забившего гол на 35-й минуте матча.Ранее футбольный клуб "Севастополь" прошел аттестацию, которая дает право играть в чемпионате России. В современной истории российского футбола такое впервые. Клуб прошел процедуру лицензирования по спортивному, инфраструктурному, кадровому, финансовому и правовому критериям и теперь представляет город в дивизионе "Б" первенства Второй лиги. Читайте также на РИА Новости Крым:Украина требует исключить Россию из УЕФА - ответ организацииЕще один футбольный клуб Крыма будет выступать в чемпионате РоссииВ Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лиге

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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