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Севастопольские футболисты обыграли ростовчан
Севастопольские футболисты обыграли ростовчан - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Севастопольские футболисты обыграли ростовчан
Футбольный клуб "Севастополь" обыграл команду из Ростова-на-Дону в матче второй лиги дивизиона "Б", сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T18:03
2023-10-14T18:03
2023-10-14T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Футбольный клуб "Севастополь" обыграл команду из Ростова-на-Дону в матче второй лиги дивизиона "Б", сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор поблагодарил тренеров, болельщиков и футболистов, в частности полузащитника севастопольского клуба Александра Смирнова, забившего гол на 35-й минуте матча.Ранее футбольный клуб "Севастополь" прошел аттестацию, которая дает право играть в чемпионате России. В современной истории российского футбола такое впервые. Клуб прошел процедуру лицензирования по спортивному, инфраструктурному, кадровому, финансовому и правовому критериям и теперь представляет город в дивизионе "Б" первенства Второй лиги. Читайте также на РИА Новости Крым:Украина требует исключить Россию из УЕФА - ответ организацииЕще один футбольный клуб Крыма будет выступать в чемпионате РоссииВ Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лиге
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Севастопольские футболисты обыграли ростовчан
Развожаев: ФК "Севастополь" обыграл команду "СКА Ростов-на-Дону" со счетом 1:0