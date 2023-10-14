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Покров Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника - РИА Новости Крым, 14.10.2023
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Покров Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника
Покров Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Покров Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника
В субботу, 14 октября, православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Об истории происхождения и традициях этого праздника в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T08:58
2023-10-14T08:58
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православие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В субботу, 14 октября, православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Об истории происхождения и традициях этого праздника в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ключарь кафедрального собора города Джанкоя, протоиерей Евгений Пузиков.Согласно библейским источникам, некий благочестивый житель Константинополя Андрей молился об избавлении от нашествия язычников в древнем Влахернском храме, который тогда находился на окраине Константинополя. Если бы славяне-язычники вошли в город, Влахернский храм был бы разрушен одним из первых.Однако позже, как это ни странно, именно у славян этот день стал одним из самых почитаемых христианских праздников. В народе этот день называли "свадебник" и "первое зазимье", потому что он символизировал переход от осени к зиме. В эту пору обычно заканчивались сельскохозяйственные работы и начинался сезон свадеб.В этот день православные могут употреблять скоромную пищу. Однако если Покров выпадает на среду или пятницу, то по церковному уставу это будет постный день, когда можно употреблять рыбу.В России множество храмов освящено в честь Покрова Пресвятой Богородицы, включая кафедральный храм Джанкойской епархии, в котором служит протоиерей Евгений Пузиков.Храм Покрова Пресвятой Богородицы построен также в поселке Рыбачье в Алуште. Настоятель этого храма отец Игорь Сильченков основал в приходе православный центр "Фавор", в котором сейчас принимают на отдых и реабилитацию участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Медовый Спас: священник объяснил смысл праздникаЧудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтераВоины СВО могут бесплатно пройти реабилитацию в Крыму
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православие, праздники и памятные даты, религия, общество, культура, новости, евгений пузиков
Покров Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника

Священник рассказал об истории и традициях праздника Покров Пресвятой Богородицы

08:58 14.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Мария Орлова"Покров святой Богородицы" на потолке трапезной Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе
Покров святой Богородицы на потолке трапезной Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости Крым . Мария Орлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В субботу, 14 октября, православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Об истории происхождения и традициях этого праздника в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ключарь кафедрального собора города Джанкоя, протоиерей Евгений Пузиков.

"Этот праздник русский, так как на Востоке он не так сильно чтится, хотя и установлен в честь события, связанного с чудесным избавлением Константинополя в X веке", - говорит священник.

Согласно библейским источникам, некий благочестивый житель Константинополя Андрей молился об избавлении от нашествия язычников в древнем Влахернском храме, который тогда находился на окраине Константинополя. Если бы славяне-язычники вошли в город, Влахернский храм был бы разрушен одним из первых.
"И вот именно здесь явилась Божья Матерь этому святому человеку. Она простерла над ним и над всеми молящимися свой платок, снятый с головы. И вот этот покров Божией Матери, явленный Андрею по горячей молитве о спасении Константинополя, стал великим зримым символом заступничества и ходатайства Девы Марии перед лицом Бога", - сказал отец Евгений.
Однако позже, как это ни странно, именно у славян этот день стал одним из самых почитаемых христианских праздников. В народе этот день называли "свадебник" и "первое зазимье", потому что он символизировал переход от осени к зиме. В эту пору обычно заканчивались сельскохозяйственные работы и начинался сезон свадеб.
"В этот день люди стремились попасть на богослужение, причаститься святых Христовых тайн, - продолжает отец Евгений. - А уже потом пойти с этой доброй вестью к тем, кто не смог быть в церкви, кто прикован к постели, болеет или находится в местах заключения".
В этот день православные могут употреблять скоромную пищу. Однако если Покров выпадает на среду или пятницу, то по церковному уставу это будет постный день, когда можно употреблять рыбу.
В России множество храмов освящено в честь Покрова Пресвятой Богородицы, включая кафедральный храм Джанкойской епархии, в котором служит протоиерей Евгений Пузиков.
"На святой Руси храмы в честь Покрова Божией Матери стали строить в XII веке. Один из самых древних и самых красивых на сегодняшний день – это Церковь Покрова на Нерли, которую возвел Святой Князь Андрей Боголюбский. Есть даже предположение, что именно он распространил традицию празднования Покрова Богородицы".
Храм Покрова Пресвятой Богородицы построен также в поселке Рыбачье в Алуште. Настоятель этого храма отец Игорь Сильченков основал в приходе православный центр "Фавор", в котором сейчас принимают на отдых и реабилитацию участников СВО.
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