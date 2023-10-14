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Крымский мост полностью восстановлен: обстановка вечером в субботу - РИА Новости Крым, 14.10.2023
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Крымский мост полностью восстановлен: обстановка вечером в субботу
Крымский мост полностью восстановлен: обстановка вечером в субботу - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Крымский мост полностью восстановлен: обстановка вечером в субботу
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в субботу вечером со стороны Тамани и Керчи свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T20:02
2023-10-14T20:02
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
керчь
крым
тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в субботу вечером со стороны Тамани и Керчи свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.В субботу, 14 октября, автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена со значительным опережением срока, движение запустили по всем четырем полосам, сообщила пресс-служба Росавтодора.
https://crimea.ria.ru/20231014/avtodorozhnaya-chast-krymskogo-mosta-polnostyu-vosstanovlena-1132089888.html
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4.7
96
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крымский мост, керчь, крым, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост полностью восстановлен: обстановка вечером в субботу

Крымский мост: движение свободно с обеих сторон

20:02 14.10.2023
 
© Фото со страницы Крымского моста в FacebookКрымский мост
Крымский мост
© Фото со страницы Крымского моста в Facebook
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в субботу вечером со стороны Тамани и Керчи свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 20:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
В субботу, 14 октября, автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена со значительным опережением срока, движение запустили по всем четырем полосам, сообщила пресс-служба Росавтодора.
Крымский мост
12:57Ситуация на дорогах Крыма
Автодорожная часть Крымского моста полностью восстановлена
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКерчьКрымТаманьКраснодарский крайТранспортЛогистика
 
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