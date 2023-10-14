https://crimea.ria.ru/20231014/krymskiy-most-polnostyu-vosstanovlen-obstanovka-vecherom-v-subbotu-1132092668.html
Крымский мост полностью восстановлен: обстановка вечером в субботу
Крымский мост полностью восстановлен: обстановка вечером в субботу - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Крымский мост полностью восстановлен: обстановка вечером в субботу
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в субботу вечером со стороны Тамани и Керчи свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T20:02
2023-10-14T20:02
2023-10-14T20:02
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
керчь
крым
тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111775/50/1117755066_0:0:957:538_1920x0_80_0_0_99037635198c03debef40b5aa2e232f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в субботу вечером со стороны Тамани и Керчи свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.В субботу, 14 октября, автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена со значительным опережением срока, движение запустили по всем четырем полосам, сообщила пресс-служба Росавтодора.
https://crimea.ria.ru/20231014/avtodorozhnaya-chast-krymskogo-mosta-polnostyu-vosstanovlena-1132089888.html
крымский мост
керчь
крым
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111775/50/1117755066_113:0:830:538_1920x0_80_0_0_c610290aa2650960e0c64a7d7b29057c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, керчь, крым, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост полностью восстановлен: обстановка вечером в субботу
Крымский мост: движение свободно с обеих сторон