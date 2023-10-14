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Какой сегодня праздник: 14 октября - РИА Новости Крым, 14.10.2023
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Какой сегодня праздник: 14 октября
Какой сегодня праздник: 14 октября - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Какой сегодня праздник: 14 октября
Православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, в мире говорят о важности стандартов, а еще в этот день "родились" Винни-Пух и сыщик Шерлок Холмс. РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T00:00
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праздники и памятные даты
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, в мире говорят о важности стандартов, а еще в этот день "родились" Винни-Пух и сыщик Шерлок Холмс.Что празднуют в миреПравославные верующие 14 октября отмечают Великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы (в народе – Покров день). На Руси в этот день было принято искать знаки, которые укажут на счастливую семейную жизнь, девушки молились о благополучном браке. Кроме этого, считалось, что в этот день заканчивается климатическая осень. Предполагалось, что если на Покров будет осенняя грязь, то через месяц пойдет сильный снег, а если нет – морозы наступят позже.ГОСТ, СанПиН, GMP – за этими непонятными, но всем знакомыми буквами скрывается важная часть существования индустриального общества. Ежегодно 14 октября по всему миру отмечает День стандартов. Праздник призван обратить внимание людей на важность единых стандартов в различных сферах деятельности человека. В 1946 в этот день в Лондоне открылась конференция национальный организаций по стандартизации. 25 стран, в том числе и СССР, приняли решение о создании Международной организации по стандартизации ISO.14 октября в России отмечают неофициальный День работников заповедного дела – людей, которые сохраняют и приумножают "зеленое" богатство нашей страны. В России числится 110 заповедников, 56 национальных парков, 60 заказников и 17 памятников природы, в общей сложности за этими местами ухаживают десять тысяч человек.Еще в эту субботу можно отпраздновать День чак-чака, День накопления жизненных сил, Всеобщий день музыки или же присоединиться к белорусам, которые отмечают День матери. Именины у Веры, Марии, Михаила, Романа, Саввы, Богдана, Георгия, Алексея, Петра, Николая, Ивана.Памятные датыВ 1843 году мир впервые услышал мелодию, которую мечтают услышать большинство девушек. В Потсдаме, на премьере спектакля "Сон в летнюю ночь" по пьесе Уильяма Шекспира впервые прозвучал "Свадебный марш" Феликса Мендельсона.В 1851 году Пол Джулиус Рейтер основал одно из самых крупных информационных агентств – "Рейтер". Изначально редакция сообщала свежие новости с городской биржи, для их передачи из Лондона в Париж использовался телефонный кабель. Позже агентство расширило тематику и заработало репутацию самого оперативного новостного агрегатора. В частности, "Рейтер" стал первым, кто сообщил об убийстве американского президента Авраама Линкольна."Элементарно, Ватсон!" – в 1892 году мир впервые узнал о существовании гениального сыщика Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона. 14 октября английский писатель Артур Конан Дойл опубликовал книгу "Приключения Шерлока Холмса". Гениальный сыщик почти сразу же снискал всемирную славу благодаря своему уму, благородству и справедливости. Его по праву можно считать одним из самых популярных литературных героев. Кстати, по данным опросов британской социологической ассоциации, в среднем каждый пятый британец считает, что Шерлок Холмс реально существовал.В 1918 году в крымской столице состоялось торжественное открытие первого высшего учебного заведения региона – Таврического университета. Вуз прошел долгий путь и носил много имен: Крымский университет имени Фрунзе, Крымский государственный педагогический институт, Симферопольский государственный университет, с конца 1999 года и по 2015 год он назывался Таврический национальный университет имени Вернадского, сейчас это Крымский федеральный университет.В 1926 году в Лондоне в свет вышла первая книга Алана Милна о Винне-Пухе. Этот медвежонок покорил мир, став всеобщим любимцем и настоящим брендом.Кто родилсяВ 1890 году родился американский военный и государственный деятель, 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр. Его приход ознаменовал маленькую победу республиканцев после 20 лет непрерывного правления демократов, в государственной политике Штатов началась новая история.В 1934 году родился советский, российский и израильский актер, режиссер театра и кино, сценарист Михаил Козаков, знаменитый своими ролям в фильмах "Покровские ворота", "Любовь-морковь", "Борис Годунов", "Человек-амфибия". В 1957 году он удостоился Государственной премии СССР, а 1980-е годы получил звание Народного артиста РСФСР.Также в этот день родились советский и российский модельер Валентин Юдашкин, советский и российский футболист Виктор Онопко, американский певец Ашер и другие.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 14 октября

Что празднуют в России и в мире в субботу, 14 октября

00:00 14.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Мария Орлова"Покров святой Богородицы" на потолке трапезной Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе
Покров святой Богородицы на потолке трапезной Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости Крым . Мария Орлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, в мире говорят о важности стандартов, а еще в этот день "родились" Винни-Пух и сыщик Шерлок Холмс.

Что празднуют в мире

Православные верующие 14 октября отмечают Великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы (в народе – Покров день). На Руси в этот день было принято искать знаки, которые укажут на счастливую семейную жизнь, девушки молились о благополучном браке. Кроме этого, считалось, что в этот день заканчивается климатическая осень. Предполагалось, что если на Покров будет осенняя грязь, то через месяц пойдет сильный снег, а если нет – морозы наступят позже.
ГОСТ, СанПиН, GMP – за этими непонятными, но всем знакомыми буквами скрывается важная часть существования индустриального общества. Ежегодно 14 октября по всему миру отмечает День стандартов. Праздник призван обратить внимание людей на важность единых стандартов в различных сферах деятельности человека. В 1946 в этот день в Лондоне открылась конференция национальный организаций по стандартизации. 25 стран, в том числе и СССР, приняли решение о создании Международной организации по стандартизации ISO.
14 октября в России отмечают неофициальный День работников заповедного дела – людей, которые сохраняют и приумножают "зеленое" богатство нашей страны. В России числится 110 заповедников, 56 национальных парков, 60 заказников и 17 памятников природы, в общей сложности за этими местами ухаживают десять тысяч человек.
Еще в эту субботу можно отпраздновать День чак-чака, День накопления жизненных сил, Всеобщий день музыки или же присоединиться к белорусам, которые отмечают День матери. Именины у Веры, Марии, Михаила, Романа, Саввы, Богдана, Георгия, Алексея, Петра, Николая, Ивана.

Памятные даты

В 1843 году мир впервые услышал мелодию, которую мечтают услышать большинство девушек. В Потсдаме, на премьере спектакля "Сон в летнюю ночь" по пьесе Уильяма Шекспира впервые прозвучал "Свадебный марш" Феликса Мендельсона.
В 1851 году Пол Джулиус Рейтер основал одно из самых крупных информационных агентств – "Рейтер". Изначально редакция сообщала свежие новости с городской биржи, для их передачи из Лондона в Париж использовался телефонный кабель. Позже агентство расширило тематику и заработало репутацию самого оперативного новостного агрегатора. В частности, "Рейтер" стал первым, кто сообщил об убийстве американского президента Авраама Линкольна.
"Элементарно, Ватсон!" – в 1892 году мир впервые узнал о существовании гениального сыщика Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона. 14 октября английский писатель Артур Конан Дойл опубликовал книгу "Приключения Шерлока Холмса". Гениальный сыщик почти сразу же снискал всемирную славу благодаря своему уму, благородству и справедливости. Его по праву можно считать одним из самых популярных литературных героев. Кстати, по данным опросов британской социологической ассоциации, в среднем каждый пятый британец считает, что Шерлок Холмс реально существовал.
В 1918 году в крымской столице состоялось торжественное открытие первого высшего учебного заведения региона – Таврического университета. Вуз прошел долгий путь и носил много имен: Крымский университет имени Фрунзе, Крымский государственный педагогический институт, Симферопольский государственный университет, с конца 1999 года и по 2015 год он назывался Таврический национальный университет имени Вернадского, сейчас это Крымский федеральный университет.
В 1926 году в Лондоне в свет вышла первая книга Алана Милна о Винне-Пухе. Этот медвежонок покорил мир, став всеобщим любимцем и настоящим брендом.

Кто родился

В 1890 году родился американский военный и государственный деятель, 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр. Его приход ознаменовал маленькую победу республиканцев после 20 лет непрерывного правления демократов, в государственной политике Штатов началась новая история.
В 1934 году родился советский, российский и израильский актер, режиссер театра и кино, сценарист Михаил Козаков, знаменитый своими ролям в фильмах "Покровские ворота", "Любовь-морковь", "Борис Годунов", "Человек-амфибия". В 1957 году он удостоился Государственной премии СССР, а 1980-е годы получил звание Народного артиста РСФСР.
Также в этот день родились советский и российский модельер Валентин Юдашкин, советский и российский футболист Виктор Онопко, американский певец Ашер и другие.
 
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