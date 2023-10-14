Писатель, который учил любить Севастополь: памяти Командора Крапивина
© РИА Новости Крым . Алена ХазинуроваСевастополь
© РИА Новости Крым . Алена Хазинурова
14 октября исполняется 85 лет со дня рождения писателя Владислава Крапивина. Он ушел их жизни в 2020 году. Родившись в Тюмени, всю сознательную жизнь проживший в Екатеринбурге и до конца жизни мечтавший вернуться в любимый им Севастополь. Эти три города он считал своей родиной и через книги показывал их читателям.
В Севастополь Крапивин впервые приехал в 1960 году, когда учился на последних курсах университета. Позже он подолгу жил здесь в разные годы, работая над новыми произведениями.
Любимый район Крапивина в Севастополе – частный сектор за рынком "Чайка" и площадью Восставших, где уходят к морю улицы Частника и 6-ая Бастионная, мыс Хрустальный и яхт-клуб № 57. В этом яхт-клубе стояла яхта его друга – капитана Олега Ветрова, который ушел из жизни на год раньше писателя. Один из циклов рассказов Крапивина так и называется – "Шестая Бастионная".
"Сейчас я выйду из гостиницы, неторопливо двинусь по Большой Морской, потом по улице Адмирала Октябрьского поднимусь до площади Восставших. Здесь вздымается стеклянно-высотная гостиница "Крым", от которой убегает вправо, к морским обрывам, Шестая Бастионная", - описывал свои любимые места Крапивин в повести "Бастионы и форты".
© Источник фото: Группа любителей творчества В.П.Крапивина в ВКПисатель Владислав Крапивин с 4-классниками Вадиком и Артуром (прототипами героев повести "Трое с площади Карронад"). Севастополь, сентябрь 1978 года
Писатель Владислав Крапивин с 4-классниками Вадиком и Артуром (прототипами героев повести "Трое с площади Карронад"). Севастополь, сентябрь 1978 года
Другое его культовое произведение про Севастополь – повесть "Трое с площади Карронад". О мальчишке, переехавшем в южный город и впервые увидевшем море и военные корабли, о настоящей дружбе, которая разрушает все преграды. Прототипами героев послужили реальные севастопольские мальчишки – ученики школы № 3, которая до сих пор работает на улице Советская в центре Севастополя.
"Площадь Карронад" из книги - это небольшой заброшенный пустырь между улицами недалеко от мыса Хрустальный, его довольно узнаваемо описывает Крапивин в своей повести. В 2009 году жители Севастополя обращались к властям с просьбой присвоить этому месту официальное название "площадь Карронад" и установить там памятник детям, погибшим в войнах. Собирали подписи со всей страны, нарисовали эскиз памятника, заручились поддержкой Крапивина. Но эта инициатива так и осталась нереализованной.
Тогда же почитатели Крапивина просили присвоить писателю звание почетного гражданина города, но тоже тщетно. Вместо этого он был награжден Почетным знаком "За заслуги перед Севастополем".
Писатель Владислав Крапивин
В его произведениях город состоит из узких переплетающихся улочек, бесконечный морских просторов, криков чаек, величественных военных кораблей, останков древних бастионов и крепостных стен. Доброжелательных местных жителей, готовых помочь незнакомцу. Любопытных мальчишек, гоняющих мяч во дворах. Ленивых котов, греющихся на солнце. Таким он видел Севастополь и таким учил видеть его своих читателей.
Приехать в уже российский Севастополь Крапивин так и не успел. В последние годы он почти не соглашался на дальние путешествия – плохо себя чувствовал, а за "морскими" приключениями наблюдал в подзорную трубу с балкона своего дома. Крапивин жил на берегу пруда в Екатеринбурге, где дети из отряда "Каравелла", созданного им 60 лет назад, учились ходить на парусных яхтах.
Книги Крапивина были переведены на 200 языков мира и включены в "Библиотеку мировой литературы для детей". На его произведениях выросли тысячи мальчишек и девчонок, которые теперь уже руководят большими компаниями, принимают судьбоносные решения и сами воспитывают детей. Многие из них сегодня говорят о том, что без книг Крапивина они бы стали другими людьми. И это не преувеличение.
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