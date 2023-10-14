https://crimea.ria.ru/20231014/Pisatel-kotoryy-uchil-lyubit-Sevastopol-pamyati-Komandora-Krapivina-1118682039.html

Писатель, который учил любить Севастополь: памяти Командора Крапивина

Писатель, который учил любить Севастополь: памяти Командора Крапивина - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Писатель, который учил любить Севастополь: памяти Командора Крапивина

14 октября исполняется 85 лет со дня рождения писателя Владислава Крапивина. Он ушел их жизни в 2020 году. Родившись в Тюмени, всю сознательную жизнь проживший... РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-14T07:01

2023-10-14T07:01

2023-10-13T17:03

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14 октября исполняется 85 лет со дня рождения писателя Владислава Крапивина. Он ушел их жизни в 2020 году. Родившись в Тюмени, всю сознательную жизнь проживший в Екатеринбурге и до конца жизни мечтавший вернуться в любимый им Севастополь. Эти три города он считал своей родиной и через книги показывал их читателям.В Севастополь Крапивин впервые приехал в 1960 году, когда учился на последних курсах университета. Позже он подолгу жил здесь в разные годы, работая над новыми произведениями.Любимый район Крапивина в Севастополе – частный сектор за рынком "Чайка" и площадью Восставших, где уходят к морю улицы Частника и 6-ая Бастионная, мыс Хрустальный и яхт-клуб № 57. В этом яхт-клубе стояла яхта его друга – капитана Олега Ветрова, который ушел из жизни на год раньше писателя. Один из циклов рассказов Крапивина так и называется – "Шестая Бастионная".Другое его культовое произведение про Севастополь – повесть "Трое с площади Карронад". О мальчишке, переехавшем в южный город и впервые увидевшем море и военные корабли, о настоящей дружбе, которая разрушает все преграды. Прототипами героев послужили реальные севастопольские мальчишки – ученики школы № 3, которая до сих пор работает на улице Советская в центре Севастополя.Тогда же почитатели Крапивина просили присвоить писателю звание почетного гражданина города, но тоже тщетно. Вместо этого он был награжден Почетным знаком "За заслуги перед Севастополем".В его произведениях город состоит из узких переплетающихся улочек, бесконечный морских просторов, криков чаек, величественных военных кораблей, останков древних бастионов и крепостных стен. Доброжелательных местных жителей, готовых помочь незнакомцу. Любопытных мальчишек, гоняющих мяч во дворах. Ленивых котов, греющихся на солнце. Таким он видел Севастополь и таким учил видеть его своих читателей.Приехать в уже российский Севастополь Крапивин так и не успел. В последние годы он почти не соглашался на дальние путешествия – плохо себя чувствовал, а за "морскими" приключениями наблюдал в подзорную трубу с балкона своего дома. Крапивин жил на берегу пруда в Екатеринбурге, где дети из отряда "Каравелла", созданного им 60 лет назад, учились ходить на парусных яхтах.Книги Крапивина были переведены на 200 языков мира и включены в "Библиотеку мировой литературы для детей". На его произведениях выросли тысячи мальчишек и девчонок, которые теперь уже руководят большими компаниями, принимают судьбоносные решения и сами воспитывают детей. Многие из них сегодня говорят о том, что без книг Крапивина они бы стали другими людьми. И это не преувеличение.Читайте также на РИА Новости Крым:Саша любил Катю, а Катя - революцию: Грин и Крым"Страна абрикосов, дюшесов и блох": Маяковский и КрымКак Исаак Дунаевский в Крым на заработки ездил

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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