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ПСБ проводит акцию "Прибавка к пенсии" - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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ПСБ проводит акцию "Прибавка к пенсии"
ПСБ проводит акцию "Прибавка к пенсии" - РИА Новости Крым, 13.10.2023
ПСБ проводит акцию "Прибавка к пенсии"
ПАО "Промсвязьбанк" предлагает крымчанам воспользоваться выгодным предложением: открыть пенсионную карту "Мир" в банке и получить до 2000 рублей вознаграждения. РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T13:45
2023-10-13T13:45
промсвязьбанк (псб)
платежная карта "мир"
пенсия
банк
экономика
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" предлагает крымчанам воспользоваться выгодным предложением: открыть пенсионную карту "Мир" в банке и получить до 2000 рублей вознаграждения. О ее преимуществах рассказывает управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова.Финансовые накопления и сбережения – тема, волнующая многих людей. Но особенно этот вопрос актуален для старшего поколения. Акция "Прибавка к пенсии" проводится ПСБ с 1 августа по 30 ноября 2023 года. ПСБ начислит 500 рублей просто за оформление пенсионной карты и ещё полторы тысячи – при переводе пенсии в банк. Для получения 500 рублей необходимо оформить карту до 31 октября и совершить покупку по карте на любую сумму, а для получения полутора тысяч – получить первую пенсию на карту в период с 1 сентября до 30 ноября.Единовременную выплату в 1500 рублей ПСБ начислит и действующим клиентам банка, которые ранее через него пенсию не получали. Акция охватывает как пенсионеров, получающих гражданскую пенсию, так и пенсионеров силовых структур и ветеранов боевых действий.Какие еще преимущества дает пенсионная карта ПСБ?Открытие, годовое обслуживание карты и смс-оповещение о зачислении пенсии предоставляются владельцу бесплатно. Снимать наличные до 30 тысяч рублей без комиссии можно в любом банкомате страны. Оплата ЖКХ и денежные переводы по номеру телефона до 100 тысяч рублей в месяц также проходят без комиссионных процентов.По карте в качестве прибавки к пенсии можно получать 6% на остаток по счету и возврат части потраченного за покупку (это называется кешбэк) в размере 3% в категориях "Аптеки", "АЗС" и "Зоотовары". Как это работает?Представим себе пенсионера, который живет в Крыму. Он оформил в ПСБ пенсионную карту, активно ей пользуется и получает на нее пенсию. Если он передвигается на собственном автомобиле и тратит в месяц около 4 тысяч рублей на бензин, то ему на карту вернется 3% от 4 тысяч рублей - 120 рублей. Если держатель карты покупает лекарства в аптеках на сумму 2 тысячи рублей, то в конце месяца банк вернет ему 60 рублей (3% от 2000). А если у пенсионера есть еще и домашний питомец, которому он регулярно покупает товары в зоомагазинах и тратит на это 1500 рублей, то за такие покупки кешбэк составит 45 рублей в месяц. В случае, если на карте сохраняется финансовая подушка, предположим, в размере 55 тысяч рублей, то она будет приносить ежемесячный доход в 6%, то есть 275 рублей. При такой картине трат пенсионер может, просто оплачивая картой привычные покупки, получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 500 рублей, в год соответственно - 6 тысяч рублей.Оформить пенсионную карту и получить консультацию специалистов банка можно в офисах ПСБ Крыма:- Симферополь, проспект Кирова, 36Е- Ялта, улица Гоголя, 4- Феодосия, ул. Земская, 19- Евпатория, ул. Дмитрия Ульянова, 1/2- Керчь, ул. Советская, 20/1Условия акции:Процентная ставка 6% годовых в рублях на остаток по карте применяется при остатке денежных средств в размере от 5000,01 рублей. Кешбэк 3% начисляется в категориях "Аптеки", "АЗС", "Зоотовары" при зачислении пенсии на счет пенсионной карты (при присоединении к программе лояльности "Кешбэк" (в интернет-банке или мобильном приложении, возрастная категория 18+, или в офисе банка). Бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков (ежемесячно — не более 30 тысяч рублей) при зачислении пенсии из Социального фонда Российской Федерации. Услуга подключается на два календарных месяца, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем получения пенсии. При повторном получении пенсии срок действия услуги автоматически пролонгируется. В случае отсутствия зачисления пенсии из Соцфонда услуга автоматически отключается.Выплата вознаграждения участнику акции "Прибавка к пенсии" осуществляется при условии получения пенсии участником на счет карты в период проведения акции, а также при совершении хотя бы одной транзакции по карте в период проведения акции. Банк фиксирует и учитывает операции по карте самостоятельно. Общая сумма вознаграждения, которую может получить участник акции, составляет не более двух тысяч рублей при одновременном соблюдении условий за период проведения акции.Вознаграждение выплачивается на счет карты, на который произошло получение пенсии, и при наличии у участника акции на дату выплаты вознаграждения действующего счета карты, на который произошло получение пенсии.РекламаПАО Промсвязьбанк. Генеральная лицензия Банка России № 3251, ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pUnJbhY9Wn
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5
4.7
96
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промсвязьбанк (псб), платежная карта "мир", пенсия, банк, экономика, общество, крым

ПСБ проводит акцию "Прибавка к пенсии"

13:45 13.10.2023
 
© Пресс-служба ПСБПСБ
ПСБ
© Пресс-служба ПСБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" предлагает крымчанам воспользоваться выгодным предложением: открыть пенсионную карту "Мир" в банке и получить до 2000 рублей вознаграждения. О ее преимуществах рассказывает управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова.
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБУправляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова
Управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
Управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова
Финансовые накопления и сбережения – тема, волнующая многих людей. Но особенно этот вопрос актуален для старшего поколения. Акция "Прибавка к пенсии" проводится ПСБ с 1 августа по 30 ноября 2023 года. ПСБ начислит 500 рублей просто за оформление пенсионной карты и ещё полторы тысячи – при переводе пенсии в банк. Для получения 500 рублей необходимо оформить карту до 31 октября и совершить покупку по карте на любую сумму, а для получения полутора тысяч – получить первую пенсию на карту в период с 1 сентября до 30 ноября.
Единовременную выплату в 1500 рублей ПСБ начислит и действующим клиентам банка, которые ранее через него пенсию не получали. Акция охватывает как пенсионеров, получающих гражданскую пенсию, так и пенсионеров силовых структур и ветеранов боевых действий.

Какие еще преимущества дает пенсионная карта ПСБ?

Открытие, годовое обслуживание карты и смс-оповещение о зачислении пенсии предоставляются владельцу бесплатно. Снимать наличные до 30 тысяч рублей без комиссии можно в любом банкомате страны. Оплата ЖКХ и денежные переводы по номеру телефона до 100 тысяч рублей в месяц также проходят без комиссионных процентов.
По карте в качестве прибавки к пенсии можно получать 6% на остаток по счету и возврат части потраченного за покупку (это называется кешбэк) в размере 3% в категориях "Аптеки", "АЗС" и "Зоотовары". Как это работает?
Представим себе пенсионера, который живет в Крыму. Он оформил в ПСБ пенсионную карту, активно ей пользуется и получает на нее пенсию. Если он передвигается на собственном автомобиле и тратит в месяц около 4 тысяч рублей на бензин, то ему на карту вернется 3% от 4 тысяч рублей - 120 рублей. Если держатель карты покупает лекарства в аптеках на сумму 2 тысячи рублей, то в конце месяца банк вернет ему 60 рублей (3% от 2000). А если у пенсионера есть еще и домашний питомец, которому он регулярно покупает товары в зоомагазинах и тратит на это 1500 рублей, то за такие покупки кешбэк составит 45 рублей в месяц. В случае, если на карте сохраняется финансовая подушка, предположим, в размере 55 тысяч рублей, то она будет приносить ежемесячный доход в 6%, то есть 275 рублей. При такой картине трат пенсионер может, просто оплачивая картой привычные покупки, получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 500 рублей, в год соответственно - 6 тысяч рублей.
Оформить пенсионную карту и получить консультацию специалистов банка можно в офисах ПСБ Крыма:
- Симферополь, проспект Кирова, 36Е
- Ялта, улица Гоголя, 4
- Феодосия, ул. Земская, 19
- Евпатория, ул. Дмитрия Ульянова, 1/2
- Керчь, ул. Советская, 20/1

Условия акции:

Процентная ставка 6% годовых в рублях на остаток по карте применяется при остатке денежных средств в размере от 5000,01 рублей. Кешбэк 3% начисляется в категориях "Аптеки", "АЗС", "Зоотовары" при зачислении пенсии на счет пенсионной карты (при присоединении к программе лояльности "Кешбэк" (в интернет-банке или мобильном приложении, возрастная категория 18+, или в офисе банка). Бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков (ежемесячно — не более 30 тысяч рублей) при зачислении пенсии из Социального фонда Российской Федерации. Услуга подключается на два календарных месяца, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем получения пенсии. При повторном получении пенсии срок действия услуги автоматически пролонгируется. В случае отсутствия зачисления пенсии из Соцфонда услуга автоматически отключается.
Выплата вознаграждения участнику акции "Прибавка к пенсии" осуществляется при условии получения пенсии участником на счет карты в период проведения акции, а также при совершении хотя бы одной транзакции по карте в период проведения акции. Банк фиксирует и учитывает операции по карте самостоятельно. Общая сумма вознаграждения, которую может получить участник акции, составляет не более двух тысяч рублей при одновременном соблюдении условий за период проведения акции.
Вознаграждение выплачивается на счет карты, на который произошло получение пенсии, и при наличии у участника акции на дату выплаты вознаграждения действующего счета карты, на который произошло получение пенсии.
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ПАО Промсвязьбанк. Генеральная лицензия Банка России № 3251, ИНН 7744000912, www.psbank.ru
erid: 4CQwVszH9pUnJbhY9Wn
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