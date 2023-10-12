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Визит Путина в Бишкек. Трансляция
Визит Путина в Бишкек. Трансляция - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Визит Путина в Бишкек. Трансляция
12–13 октября Владимир Путин находится в Киргизской Республике с официальным визитом, а также принимает участие в заседании Совета глав государств Содружества... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T10:33
2023-10-12T10:33
2023-10-12T10:33
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владимир путин (политик)
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12–13 октября Владимир Путин находится в Киргизской Республике с официальным визитом, а также принимает участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Бишкеке.В ходе визита 12 октября состоятся двусторонние переговоры с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учётом председательства в текущем году Киргизии в СНГ, а России – в Евразийском экономическом союзе. Будет подписан целый ряд межправительственных и межведомственных документов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Визит Путина в Бишкек. Трансляция
Владимир Путин находится в Киргизской Республике с официальным визитом