https://crimea.ria.ru/20231012/vizit-putina-v-bishkek-translyatsiya-1132029598.html

Визит Путина в Бишкек. Трансляция

Визит Путина в Бишкек. Трансляция - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Визит Путина в Бишкек. Трансляция

12–13 октября Владимир Путин находится в Киргизской Республике с официальным визитом, а также принимает участие в заседании Совета глав государств Содружества... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T10:33

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12–13 октября Владимир Путин находится в Киргизской Республике с официальным визитом, а также принимает участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Бишкеке.В ходе визита 12 октября состоятся двусторонние переговоры с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учётом председательства в текущем году Киргизии в СНГ, а России – в Евразийском экономическом союзе. Будет подписан целый ряд межправительственных и межведомственных документов.

киргизия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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