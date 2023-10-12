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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Крымский мост открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту, приостановленное в 18:56 в четверг, возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T19:32
2023-10-12T19:35
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
крым
керчь
краснодарский край
тамань
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту, приостановленное в 18:56 в четверг, возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, краснодарский край, тамань, логистика
Крымский мост открыт

Движение по Крымскому мосту открыто

19:32 12.10.2023 (обновлено: 19:35 12.10.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту, приостановленное в 18:56 в четверг, возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКерчьКраснодарский крайТаманьЛогистика
 
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