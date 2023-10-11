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МСП южных регионов получили более 1 млрд рублей по спецпрограмме КМСП

МСП южных регионов получили более 1 млрд рублей по спецпрограмме КМСП - РИА Новости Крым, 11.10.2023

МСП южных регионов получили более 1 млрд рублей по спецпрограмме КМСП

За девять месяцев 2023 году банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, выдал в Республике Крым, городе Севастополь и Краснодарском крае 445 кредитов на общую сумму более РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T13:43

2023-10-11T13:43

2023-10-11T13:43

банк

рнкб (пао)

кредит

крым

севастополь

краснодарский край

экономика

деньги

бизнес

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. За девять месяцев 2023 году банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, выдал в Республике Крым, городе Севастополь и Краснодарском крае 445 кредитов на общую сумму более одного миллиарда рублей в рамках зонтичного механизма предоставления поручительств Корпорации МСП (КМСП) для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, сообщает пресс-служба банка.Всего же с момента запуска проекта в сентябре 2021 года РНКБ выдал предпринимателям более 2,4 тысячи кредитов на сумму около 6,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении.Чаще всего займы в рамках проекта с Корпорации МСП банк выдавал предпринимателям из Крыма, Краснодарского края и Московской области, пояснили в пресс-службе.

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севастополь

краснодарский край

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банк, рнкб (пао), кредит, крым, севастополь, краснодарский край, экономика, деньги, бизнес