https://crimea.ria.ru/20231010/medovyy-mesyats-ukrainy-s-mirovym-vnimaniem-zakonchilsya--politolog-1131979062.html

"Медовый месяц" Украины с мировым вниманием закончился – политолог

"Медовый месяц" Украины с мировым вниманием закончился – политолог - РИА Новости Крым, 10.10.2023

"Медовый месяц" Украины с мировым вниманием закончился – политолог

Эскалация конфликта Израиля и сектора Газа и полемика в правящих кругах США по поводу дальнейшей военной помощи Украине свидетельствуют о том, что западная... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T20:27

2023-10-10T20:27

2023-10-10T20:27

радио "спутник в крыму"

андрей никифоров

мнения

политика

в мире

украина

поставки западного оружия украине

сша

обострение ситуации в израиле

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Эскалация конфликта Израиля и сектора Газа и полемика в правящих кругах США по поводу дальнейшей военной помощи Украине свидетельствуют о том, что западная поддержка киевского режима уже ослабевает и будет сокращаться в дальнейшем. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновника администрации США сообщил, что Белый дом рассматривает возможность увязать предоставление помощи Израилю и Украине, чтобы Конгресс одобрил обе инициативы.Сложности для США будут нарастать"То, что США уже вынуждены таким "локомотивом" цеплять к Украине поддержку Израиля, говорит о том, что помощь киевскому режиму самоходом уже не идет. То есть, у них есть уже в этом плане сложности и, полагаю, они будут нарастать, особенно если проблемы у американцев будут возникать и в других регионах мира. Концентрироваться только на Украине сейчас они уже не могут", – сказал Никифоров.По мнению политолога, вопрос заключается не в том, ослабнет ли западная помощь Украине, а в том, как это будет происходить и когда. По крайней мере, мировое общественное и политическое внимание уже переключилось на события в секторе Газа и Израиле, а также на Западный берег реки Иордан, и это очень четко прослеживается по лентам ведущих информагентств.В то же время, по его словам, не стоит рассчитывать на то, что США полностью прекратят поддерживать киевский режим деньгами и оружием, как минимум потому, что затягивание украинского конфликта позволяет "держать в напряжении и ослаблять Россию".Дебаты вокруг сокращения помощи УкраинеРанее агентство Associated Press сообщило, что республиканцы в Конгрессе США выступают за перенаправление Тайваню военной помощи, которую сейчас получает Украина. Агентство отметило, что с точки зрения ряда конгрессменов-республиканцев Тайвань и Украина фактически являются соперниками в борьбе за ограниченный объем американской военной помощи.В свою очередь американский сенатор от штата Миссури Джош Хоули выступил с предложением перенаправить всю финансовую помощь, предназначенную для Украины, на помощь Израилю, который подвергся атаке со стороны палестинского движения ХАМАС.Война Израиля и Палестины: вмешается ли Иран – прогноз Кедми>>Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что палестинцы могли получить американское оружие с Украины или из Афганистана для удара по Израилю.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что натовское оружие, которое поставляется киевскому режиму, расползается на "черные рынки", а оттуда по всем континентам. По словам дипломата, ни США, ни их натовские партнеры не в состоянии отследить конечный пункт доставки своего вооружения и гарантировать его использование только ВСУ.Между тем, военно-политический аналитик, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что усиление военной помощи Израилю со стороны США никак не скажется на поддержке Вашингтоном киевского режима. По его словам, Израилю от американцев нужны только ракеты для "Железного купола" и бомбы для самолетов. Ничего из этого на украинский фронт не поставляется.

https://crimea.ria.ru/20231010/yadernyy-udar-izrailya-po-sektoru-gaza-vozmozhno-li-eto-i-chem-obernetsya-1131982072.html

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андрей никифоров, мнения, политика, в мире, украина, поставки западного оружия украине, сша, обострение ситуации в израиле, россия, новости сво