https://crimea.ria.ru/20231008/krymskiy-most-obstanovka-na-vecher-voskresenya-1131816610.html
Крымский мост: обстановка на вечер воскресенья
Крымский мост: обстановка на вечер воскресенья - РИА Новости Крым, 08.10.2023
Крымский мост: обстановка на вечер воскресенья
На подъездах к Крымскому мосту вечером в воскресенье сохраняется очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T20:11
2023-10-08T20:11
2023-10-08T20:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту вечером в воскресенье сохраняется очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231008/popast-v-noyabr-i-obratno-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1131898448.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: обстановка на вечер воскресенья
Крымский мост: оперативная информация об очередях