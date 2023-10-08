https://crimea.ria.ru/20231008/krymskiy-most-obstanovka-na-vecher-voskresenya-1131816610.html

Крымский мост: обстановка на вечер воскресенья

Крымский мост: обстановка на вечер воскресенья - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Крымский мост: обстановка на вечер воскресенья

На подъездах к Крымскому мосту вечером в воскресенье сохраняется очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T20:11

2023-10-08T20:11

2023-10-08T20:11

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту вечером в воскресенье сохраняется очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

https://crimea.ria.ru/20231008/popast-v-noyabr-i-obratno-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1131898448.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край