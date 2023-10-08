Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: обстановка на вечер воскресенья - РИА Новости Крым, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231008/krymskiy-most-obstanovka-na-vecher-voskresenya-1131816610.html
Крымский мост: обстановка на вечер воскресенья
Крымский мост: обстановка на вечер воскресенья - РИА Новости Крым, 08.10.2023
Крымский мост: обстановка на вечер воскресенья
На подъездах к Крымскому мосту вечером в воскресенье сохраняется очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T20:11
2023-10-08T20:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119386657_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_849c074c82441d2310d7ea197f0b3c57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту вечером в воскресенье сохраняется очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231008/popast-v-noyabr-i-obratno-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1131898448.html
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119386657_117:0:1557:1080_1920x0_80_0_0_28061f63344145ed7a0de757a87f2036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: обстановка на вечер воскресенья

Крымский мост: оперативная информация об очередях

20:11 08.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту вечером в воскресенье сохраняется очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 115 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.

Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Ветреная погода. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
18:18
Попасть в ноябрь и обратно: прогноз погоды для Крыма на неделю
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:38Можно ли платить за оценки: как наказывать и поощрять ребенка
20:11Крымский мост: обстановка на вечер воскресенья
19:43Переобувание Арестовича* и сафари военкомов: что там у соседей?
19:10Настоящий парадиз: что делать осенью в Крыму
18:46Как защитить кожу лица и тела в холода – советы эксперта
18:18Попасть в ноябрь и обратно: прогноз погоды для Крыма на неделю
17:43ДТП на пешеходном переходе в Севастополе: водитель на "Ауди" сбил мужчину
17:11На Крымском мосту выросла очередь – сколько ждать проезда
16:55"Маск нам не нужен" – Лукашенко
16:23Более 650 украинских боевиков и 5 ДРГ уничтожены за сутки
15:39Израиль объявил войну: что известно к этому часу
15:17Расстрел группы туристов из Израиля: сколько погибших
14:57Сальдо подтвердил гибель 22 мирных жителей в Херсонской области
14:37Огневая установка С-300, РЛС, склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки
13:41Экспорт российской нефти в Бразилию возобновлен после двух лет перерыва
13:07Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыт – в чем причина
12:43Обстрелы Хресонщины: более 70 снарядов ВСУ за сутки
12:13В Севастополе остановлена работа паромов
12:05Медали для героев: бойцов группировки "Днепр" наградили на передовой
11:46Тренировки ППДО: севастопольцев предупредили о громких звуках
Лента новостейМолния