https://crimea.ria.ru/20231008/kerchenskaya-pereprava-v-voskresene-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1131930957.html

Керченская переправа в воскресенье: объявлено штормовое предупреждение

Керченская переправа в воскресенье: объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Керченская переправа в воскресенье: объявлено штормовое предупреждение

На Керченской паромной переправе в воскресенье утром объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T10:10

2023-10-08T10:10

2023-10-08T10:10

керченская паромная переправа

керчь

керченский пролив

морской транспорт

росморречфлот

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ситуация на керченской переправе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе в воскресенье утром объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.По прогнозу Росгидромета, 8 октября ветер юго-западный, вечером северо-западный 12-17 м/сек, порывы до 20 м/сек. Высота волн может достигать 70-120 см. Температура воздуха +23-25°С, температура воды в море +19-20°С. Местами ожидается кратковременный дождь. При этом видимость хорошая.С 17 июля, когда произошел второй теракт на Крымском мосту, паромы перевезли 43 352 автомобиля и 160 709 пассажиров. За последние сутки было выполнено 14 рейсов.8 октября исполняется ровно год со дня возобновления работы Керченской паромной переправы после первого теракта на Крымском мосту. По данным Росморречфлота, за это время через пролив из порта Крым в порт Кавказ и обратно перевезено 205 275 грузовиков и 361 766 пассажиров. Всего паромы выполнили 6 072 рейса.На данный момент через Керченскую переправу в первую очередь отправляют грузовики, которые перевозят скоропортящиеся продукты и товары первой необходимости. Также через по морскому пути переводят рейсовые автобусы с пассажирами.Автомобили весом до 3,5 тонн могут следовать через Крымский мост с обязательным прохождением досмотра. Кроме того, автомобилисты могут выбрать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

https://crimea.ria.ru/20231008/krymskiy-most-otkryt-obstanovka-na-utro-voskresene-1131923501.html

керчь

керченский пролив

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керченская паромная переправа, керчь, керченский пролив, морской транспорт, росморречфлот, новости крыма, ситуация на керченской переправе