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В Симферополе пройдет сельскохозяйственная ярмарка – локации - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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В Симферополе пройдет сельскохозяйственная ярмарка – локации
В Симферополе пройдет сельскохозяйственная ярмарка – локации - РИА Новости Крым, 06.10.2023
В Симферополе пройдет сельскохозяйственная ярмарка – локации
В субботу, 7 октября, в Симферополе продет сельскохозяйственная ярмарка, торговые локации будут размещены в трех районах города. Об этом сообщил председателя... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T21:48
2023-10-06T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. В субботу, 7 октября, в Симферополе продет сельскохозяйственная ярмарка, торговые локации будут размещены в трех районах города. Об этом сообщил председателя Совмина Юрий Гоцанюк.По его информации, в субботу, 7 октября, традиционные торговые локации будут размещены по адресам: ул. Киевская, 177, Севастопольская, 80/3, а также на пересечении Кечкеметской и Б. Куна. Время работы с 7.00 по 14.00.По информации регионального минсельхоза, с начала года в городах и районах состоялось уже 9 тысяч агроярмарок.Также ярмарочные мероприятия регулярно проходят в крупных городах и районах полуострова. Так, только за последнюю неделю сентября прошло 240 сельскохозяйственных ярмарочных мероприятий, где аграрии реализовали больше 650 тонн продукции."Следующая сельскохозяйственная ярмарка пройдет 21 октября", – анонсировал Гоцанюк.Ранее эксперт Вершицкая отметила, что цены на соцтовары в Крыму дешевле, чем на Кубани.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон ярмарок в Симферополе: куда идти за фермерскими продуктамиПтица высокого полета: мясо курицы в Крыму подорожало на 30%Есть только в Крыму и во Франции: пасечник об уникальном крымском меде
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новости крыма, юрий гоцанюк, крым, урожай в крыму, ярмарка
В Симферополе пройдет сельскохозяйственная ярмарка – локации

В Симферополе сельскохозяйственная ярмарка пройдет на трех площадках 7 октября

21:48 06.10.2023
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСельскохозяйственная ярмарка
Сельскохозяйственная ярмарка
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. В субботу, 7 октября, в Симферополе продет сельскохозяйственная ярмарка, торговые локации будут размещены в трех районах города. Об этом сообщил председателя Совмина Юрий Гоцанюк.
По его информации, в субботу, 7 октября, традиционные торговые локации будут размещены по адресам: ул. Киевская, 177, Севастопольская, 80/3, а также на пересечении Кечкеметской и Б. Куна. Время работы с 7.00 по 14.00.

"Сельхозтоваропроизводители будут реализовывать крупы, саженцы, яйца, подсолнечное масло, консервацию, мясные изделия и всю кисломолочную линейку", – уточнил Гоцанюк.

По информации регионального минсельхоза, с начала года в городах и районах состоялось уже 9 тысяч агроярмарок.
Также ярмарочные мероприятия регулярно проходят в крупных городах и районах полуострова. Так, только за последнюю неделю сентября прошло 240 сельскохозяйственных ярмарочных мероприятий, где аграрии реализовали больше 650 тонн продукции.
"Следующая сельскохозяйственная ярмарка пройдет 21 октября", – анонсировал Гоцанюк.
Ранее эксперт Вершицкая отметила, что цены на соцтовары в Крыму дешевле, чем на Кубани.
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Новости КрымаЮрий ГоцанюкКрымУрожай в КрымуЯрмарка
 
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