https://crimea.ria.ru/20231006/v-simferopole-proydet-selskokhozyaystvennaya-yarmarka--lokatsii-1131901716.html

В Симферополе пройдет сельскохозяйственная ярмарка – локации

В Симферополе пройдет сельскохозяйственная ярмарка – локации - РИА Новости Крым, 06.10.2023

В Симферополе пройдет сельскохозяйственная ярмарка – локации

В субботу, 7 октября, в Симферополе продет сельскохозяйственная ярмарка, торговые локации будут размещены в трех районах города. Об этом сообщил председателя... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T21:48

2023-10-06T21:48

2023-10-06T21:48

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юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. В субботу, 7 октября, в Симферополе продет сельскохозяйственная ярмарка, торговые локации будут размещены в трех районах города. Об этом сообщил председателя Совмина Юрий Гоцанюк.По его информации, в субботу, 7 октября, традиционные торговые локации будут размещены по адресам: ул. Киевская, 177, Севастопольская, 80/3, а также на пересечении Кечкеметской и Б. Куна. Время работы с 7.00 по 14.00.По информации регионального минсельхоза, с начала года в городах и районах состоялось уже 9 тысяч агроярмарок.Также ярмарочные мероприятия регулярно проходят в крупных городах и районах полуострова. Так, только за последнюю неделю сентября прошло 240 сельскохозяйственных ярмарочных мероприятий, где аграрии реализовали больше 650 тонн продукции."Следующая сельскохозяйственная ярмарка пройдет 21 октября", – анонсировал Гоцанюк.Ранее эксперт Вершицкая отметила, что цены на соцтовары в Крыму дешевле, чем на Кубани.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон ярмарок в Симферополе: куда идти за фермерскими продуктамиПтица высокого полета: мясо курицы в Крыму подорожало на 30%Есть только в Крыму и во Франции: пасечник об уникальном крымском меде

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