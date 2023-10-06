https://crimea.ria.ru/20231006/v-rayone-streletskoy-bukhty-gromkie-zvuki--v-chem-prichina-1131909682.html

В районе Стрелецкой бухты громкие звуки – в чем причина

В районе Стрелецкой бухты громкие звуки – в чем причина - РИА Новости Крым, 06.10.2023

В районе Стрелецкой бухты громкие звуки – в чем причина

В районе Стрелецкой бухты проводятся профилактические гранатометания в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T20:55

2023-10-06T20:55

2023-10-06T21:00

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

учения

безопасность республики крым и севастополя

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В районе Стрелецкой бухты проводятся профилактические гранатометания в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщил губернатор региона Михаил РазвожаевРазвожаев также призвал доверять информации только из официальных источников.В пятницу вечером около 18:45 в Севастополе объявили воздушную тревогу в связи с ракетной опасностью. Движение морского и наземного общественного транспорта было приостановлено. Через полчаса власти объявили отбой воздушной тревоги.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыли для транспортаНазвано количество уничтоженных у берегов Крыма диверсантов ВСУДым в районе Севастопольской бухты – причина

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма