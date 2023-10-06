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В районе Стрелецкой бухты громкие звуки – в чем причина - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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В районе Стрелецкой бухты громкие звуки – в чем причина
В районе Стрелецкой бухты громкие звуки – в чем причина - РИА Новости Крым, 06.10.2023
В районе Стрелецкой бухты громкие звуки – в чем причина
В районе Стрелецкой бухты проводятся профилактические гранатометания в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T20:55
2023-10-06T21:00
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В районе Стрелецкой бухты проводятся профилактические гранатометания в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщил губернатор региона Михаил РазвожаевРазвожаев также призвал доверять информации только из официальных источников.В пятницу вечером около 18:45 в Севастополе объявили воздушную тревогу в связи с ракетной опасностью. Движение морского и наземного общественного транспорта было приостановлено. Через полчаса власти объявили отбой воздушной тревоги.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыли для транспортаНазвано количество уничтоженных у берегов Крыма диверсантов ВСУДым в районе Севастопольской бухты – причина
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма
В районе Стрелецкой бухты громкие звуки – в чем причина

Развожаев: в районе Стрелецкой бухты проводятся профилактические гранатометания

20:55 06.10.2023 (обновлено: 21:00 06.10.2023)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В районе Стрелецкой бухты проводятся профилактические гранатометания в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев
"Громкие звуки в районе Стрелецкой бухты - это военные проводят профилактические гранатометания в интересах ППДО", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Развожаев также призвал доверять информации только из официальных источников.
В пятницу вечером около 18:45 в Севастополе объявили воздушную тревогу в связи с ракетной опасностью. Движение морского и наземного общественного транспорта было приостановлено. Через полчаса власти объявили отбой воздушной тревоги.
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СевастопольМихаил РазвожаевАрмия и флотУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоНовости Крыма
 
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