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Крымский мост открыли для транспорта - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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Крымский мост открыли для транспорта
Крымский мост открыли для транспорта - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Крымский мост открыли для транспорта
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T19:44
2023-10-06T19:44
ситуация на дорогах крыма
крым
логистика
транспорт
керчь
тамань
краснодарский край
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ограничение было введено в пятницу в 18:50.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, логистика, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, крымский мост
Крымский мост открыли для транспорта

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено

19:44 06.10.2023
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - сказано в сообщении.

Ограничение было введено в пятницу в 18:50.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымЛогистикаТранспортКерчьТаманьКраснодарский крайКрымский мост
 
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