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Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T19:17
2023-10-06T21:24
севастополь
крым
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
воздушная тревога в севастополе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев.Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.В Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, новости крыма, атаки всу на крым
Воздушную тревогу в Севастополе отменили

Отбой воздушной тревоги в Севастополе – Развожаев

19:17 06.10.2023 (обновлено: 21:24 06.10.2023)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.
Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.
В Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
СевастопольКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевВоздушная тревога в СевастополеНовости КрымаАтаки ВСУ на Крым
 
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