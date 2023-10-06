https://crimea.ria.ru/20231006/dym-v-rayone-sevastopolskoy-bukhty--prichina-1131907651.html

Дым в районе Севастопольской бухты – причина

Дым в районе Севастопольской бухты – причина - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Дым в районе Севастопольской бухты – причина

В районе Севастопольской бухты в пятницу военные используют табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заверив, что РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T19:08

2023-10-06T19:08

2023-10-06T19:22

михаил развожаев

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

крым

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/14/1118961536_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_fd31372e8d853d20ef180b1bb2ecb02a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. В районе Севастопольской бухты в пятницу военные используют табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заверив, что поводов для переживания нет.Ранее Развожаев также предупредил жителей и гостей Севастополя, что ориентировочно до полудня пятницы, 6 октября, на Северной стороне пройдут тренировки военных с применением стрелкового вооружения.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, крым, армия и флот