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Дым в районе Севастопольской бухты – причина - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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Дым в районе Севастопольской бухты – причина
Дым в районе Севастопольской бухты – причина - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Дым в районе Севастопольской бухты – причина
В районе Севастопольской бухты в пятницу военные используют табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заверив, что РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T19:08
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михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. В районе Севастопольской бухты в пятницу военные используют табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заверив, что поводов для переживания нет.Ранее Развожаев также предупредил жителей и гостей Севастополя, что ориентировочно до полудня пятницы, 6 октября, на Северной стороне пройдут тренировки военных с применением стрелкового вооружения.
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, крым, армия и флот
Дым в районе Севастопольской бухты – причина

Развожаев: дым в районе Севастопольской бухты – это маскировка

19:08 06.10.2023 (обновлено: 19:22 06.10.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Севастополь
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. В районе Севастопольской бухты в пятницу военные используют табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заверив, что поводов для переживания нет.

"Дым в районе Севастопольской бухты это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Развожаев также предупредил жителей и гостей Севастополя, что ориентировочно до полудня пятницы, 6 октября, на Северной стороне пройдут тренировки военных с применением стрелкового вооружения.
 
Михаил РазвожаевСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымАрмия и флот
 
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