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Дым в районе Севастопольской бухты – причина
Дым в районе Севастопольской бухты – причина - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Дым в районе Севастопольской бухты – причина
В районе Севастопольской бухты в пятницу военные используют табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заверив, что РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T19:08
2023-10-06T19:08
2023-10-06T19:22
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. В районе Севастопольской бухты в пятницу военные используют табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заверив, что поводов для переживания нет.Ранее Развожаев также предупредил жителей и гостей Севастополя, что ориентировочно до полудня пятницы, 6 октября, на Северной стороне пройдут тренировки военных с применением стрелкового вооружения.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, крым, армия и флот
Дым в районе Севастопольской бухты – причина
Развожаев: дым в районе Севастопольской бухты – это маскировка
19:08 06.10.2023 (обновлено: 19:22 06.10.2023)