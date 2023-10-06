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Авария в Большой Ялте: без света остались три поселка - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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Авария в Большой Ялте: без света остались три поселка
Авария в Большой Ялте: без света остались три поселка - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Авария в Большой Ялте: без света остались три поселка
Три населенных пункта Большой Ялты остались без света из-за аварии на сетях. Об этом со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города сообщил советник... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T22:46
2023-10-06T23:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости Крым. Три населенных пункта Большой Ялты остались без света из-за аварии на сетях. Об этом со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Уточнятся, что авария будет ликвидирована в наиболее короткие сроки.Как сообщалось, накануне центр Севастополя остался без энергоснабжения. Причиной стала авария на линии, которую энергетики устранили менее чем за два часа.
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олег крючков, новости крыма, крым, электросети, электросети крыма, отключение электроэнергии, ялта, кореиз, гаспра, ливадия
Авария в Большой Ялте: без света остались три поселка

В Большой Ялте из-за аварии без света остались три поселка

22:46 06.10.2023 (обновлено: 23:02 06.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЛиния электропередачи
Линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости Крым. Три населенных пункта Большой Ялты остались без света из-за аварии на сетях. Об этом со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Город Ялта. Авария по линии "Крымэнерго" 10кВт. Обесточены населенные пункты Кореиз, Гаспра и Ливадия", – сообщил он в своем Telegram-канале.

Уточнятся, что авария будет ликвидирована в наиболее короткие сроки.
Как сообщалось, накануне центр Севастополя остался без энергоснабжения. Причиной стала авария на линии, которую энергетики устранили менее чем за два часа.
Олег КрючковНовости КрымаКрымЭлектросетиЭлектросети КрымаОтключение электроэнергииЯлтаКореизГаспраЛивадия
 
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