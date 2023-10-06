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Авария в Большой Ялте: без света остались три поселка
Авария в Большой Ялте: без света остались три поселка - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Авария в Большой Ялте: без света остались три поселка
Три населенных пункта Большой Ялты остались без света из-за аварии на сетях. Об этом со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города сообщил советник... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T22:46
2023-10-06T22:46
2023-10-06T23:02
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости Крым. Три населенных пункта Большой Ялты остались без света из-за аварии на сетях. Об этом со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Уточнятся, что авария будет ликвидирована в наиболее короткие сроки.Как сообщалось, накануне центр Севастополя остался без энергоснабжения. Причиной стала авария на линии, которую энергетики устранили менее чем за два часа.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Авария в Большой Ялте: без света остались три поселка
В Большой Ялте из-за аварии без света остались три поселка
22:46 06.10.2023 (обновлено: 23:02 06.10.2023)