https://crimea.ria.ru/20231006/obestocheny-pgt-koreiz-gaspra-i-livadiya-1131911479.html

Авария в Большой Ялте: без света остались три поселка

Авария в Большой Ялте: без света остались три поселка - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Авария в Большой Ялте: без света остались три поселка

Три населенных пункта Большой Ялты остались без света из-за аварии на сетях. Об этом со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города сообщил советник... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T22:46

2023-10-06T22:46

2023-10-06T23:02

олег крючков

новости крыма

крым

электросети

электросети крыма

отключение электроэнергии

ялта

кореиз

гаспра

ливадия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121354037_0:63:1620:974_1920x0_80_0_0_8d33a1df41f44b3fddc3ca1b7add3021.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости Крым. Три населенных пункта Большой Ялты остались без света из-за аварии на сетях. Об этом со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Уточнятся, что авария будет ликвидирована в наиболее короткие сроки.Как сообщалось, накануне центр Севастополя остался без энергоснабжения. Причиной стала авария на линии, которую энергетики устранили менее чем за два часа.

крым

ялта

кореиз

гаспра

ливадия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег крючков, новости крыма, крым, электросети, электросети крыма, отключение электроэнергии, ялта, кореиз, гаспра, ливадия