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Пригород Симферополя до утра останется без воды – причина
Пригород Симферополя до утра останется без воды – причина - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Пригород Симферополя до утра останется без воды – причина
Жители села Строгановка в Симферопольском районе до утра пятницы останутся без водоснабжения. Об этом предупредили в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T20:47
2023-10-05T20:47
2023-10-05T20:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Жители села Строгановка в Симферопольском районе до утра пятницы останутся без водоснабжения. Об этом предупредили в "Воде Крыма".Отмечается, что ограничения связаны с переустройством магистрального трубопровода.На предприятии также рекомендовали иметь запас питьевой воды.В этом году завершается трехлетняя программа по замене магистральных водоводов в Симферополе, отметил гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик. За 2021-2022 годы были заменены 30 км сетей водоснабжения, до конца года будет завершена замена еще 17 км трубопроводов. Он также отметил, что на финальной стадии работ абонентов будут переключать с временных водоводов на постоянные. В этой связи неизбежны краткосрочные отключения воды. Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводовГотовность 94 процента: как идет реконструкция водовода Феодосия-СудакЕвпатория до утра останется без воды из-за аварии на водоводе
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Пригород Симферополя до утра останется без воды – причина
Село Строгановка под Симферополем до пятницы без воды из-за переустройства водовода