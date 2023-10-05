https://crimea.ria.ru/20231005/krymskiy-most-obstanovka-vecherom-v-chetverg-1131882319.html

Крымский мост: обстановка вечером в четверг

Крымский мост: обстановка вечером в четверг - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Крымский мост: обстановка вечером в четверг

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста вечером в четверг свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T22:14

2023-10-05T22:14

2023-10-05T22:17

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

крым

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста вечером в четверг свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет для проезда автомобилей по мостовому переходу был введен в четверг около 17:00. Ограничения на передвижение автотранспорта действовал час. После запуска движения в очереди к досмотровым пунктам со стороны Керчи были 96 машин, со стороны Краснодарского края проезд был свободным.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крымский мост

керчь

крым

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, тамань, краснодарский край