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Крымский мост: обстановка вечером в четверг - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Крымский мост: обстановка вечером в четверг
Крымский мост: обстановка вечером в четверг - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Крымский мост: обстановка вечером в четверг
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста вечером в четверг свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T22:14
2023-10-05T22:17
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
крым
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста вечером в четверг свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет для проезда автомобилей по мостовому переходу был введен в четверг около 17:00. Ограничения на передвижение автотранспорта действовал час. После запуска движения в очереди к досмотровым пунктам со стороны Керчи были 96 машин, со стороны Краснодарского края проезд был свободным.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, тамань, краснодарский край
Крымский мост: обстановка вечером в четверг

Проезд про Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани свободен

22:14 05.10.2023 (обновлено: 22:17 05.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста вечером в четверг свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 22:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Запрет для проезда автомобилей по мостовому переходу был введен в четверг около 17:00. Ограничения на передвижение автотранспорта действовал час. После запуска движения в очереди к досмотровым пунктам со стороны Керчи были 96 машин, со стороны Краснодарского края проезд был свободным.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКерчьКрымТаманьКраснодарский край
 
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