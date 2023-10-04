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В Крыму ребенок пострадал в ДТП с участием мопеда и Dodge Caravan - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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В Крыму ребенок пострадал в ДТП с участием мопеда и Dodge Caravan
В Крыму ребенок пострадал в ДТП с участием мопеда и Dodge Caravan - РИА Новости Крым, 04.10.2023
В Крыму ребенок пострадал в ДТП с участием мопеда и Dodge Caravan
В Крыму два человека получили травмы в результате ДТП с участием минивена Dodge и мопеда. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T18:54
2023-10-04T18:54
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
мототранспорт
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гибдд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Крыму два человека получили травмы в результате ДТП с участием минивена Dodge и мопеда. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.Уточняется, что инцидент произошел в поселке Черноморское Черноморского района республики.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда 1970 года рождения и его несовершеннолетний пассажир 2013 года рождения получили травмы и были доставлены в больницу.На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники районной Госавтоинспекции. По факту аварии с двумя пострадавшими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.Ранее в аварии с участием легкового автомобиля и мопеда в Джанкойском районе погибла 43-летняя женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:Не договорился: пьяный водитель в Евпатории предлагал взятку полицейскимПогоня по дворам: в Крыму задержан пьяный водительПриехал: в Крыму пьяный водитель-рецидивист лишился свободы и мопеда
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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дтп в крыму и севастополе, мототранспорт, мвд по республике крым, черноморское, гибдд, происшествия
В Крыму ребенок пострадал в ДТП с участием мопеда и Dodge Caravan

В Крыму Dodge Caravan не пропустил мопед: в больнице водитель мопеда и ребенок

18:54 04.10.2023
 
© МВД КрымДТП в Черноморском районе
ДТП в Черноморском районе
© МВД Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Крыму два человека получили травмы в результате ДТП с участием минивена Dodge и мопеда. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Уточняется, что инцидент произошел в поселке Черноморское Черноморского района республики.

"По предварительным данным, автомобиль Dodge Caravan под управлением водителя 1961 года рождения ехал по "второстепенной" улице Ломоносова и не предоставил преимущество мопеду, который двигался по главной дороге улице Димитрова", – говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда 1970 года рождения и его несовершеннолетний пассажир 2013 года рождения получили травмы и были доставлены в больницу.
На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники районной Госавтоинспекции. По факту аварии с двумя пострадавшими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее в аварии с участием легкового автомобиля и мопеда в Джанкойском районе погибла 43-летняя женщина.
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