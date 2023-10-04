https://crimea.ria.ru/20231004/v-krymu-rebenok-postradal-v-dtp-s-uchastiem-mopeda-i-dodge-caravan-1131859276.html

В Крыму ребенок пострадал в ДТП с участием мопеда и Dodge Caravan

В Крыму ребенок пострадал в ДТП с участием мопеда и Dodge Caravan - РИА Новости Крым, 04.10.2023

В Крыму ребенок пострадал в ДТП с участием мопеда и Dodge Caravan

В Крыму два человека получили травмы в результате ДТП с участием минивена Dodge и мопеда. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T18:54

2023-10-04T18:54

2023-10-04T18:54

ситуация на дорогах крыма

дтп в крыму и севастополе

мототранспорт

мвд по республике крым

черноморское

гибдд

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Крыму два человека получили травмы в результате ДТП с участием минивена Dodge и мопеда. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.Уточняется, что инцидент произошел в поселке Черноморское Черноморского района республики.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда 1970 года рождения и его несовершеннолетний пассажир 2013 года рождения получили травмы и были доставлены в больницу.На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники районной Госавтоинспекции. По факту аварии с двумя пострадавшими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.Ранее в аварии с участием легкового автомобиля и мопеда в Джанкойском районе погибла 43-летняя женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:Не договорился: пьяный водитель в Евпатории предлагал взятку полицейскимПогоня по дворам: в Крыму задержан пьяный водительПриехал: в Крыму пьяный водитель-рецидивист лишился свободы и мопеда

черноморское

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, мототранспорт, мвд по республике крым, черноморское, гибдд, происшествия