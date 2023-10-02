https://crimea.ria.ru/20231002/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-usilitsya-severnyy-veter-1131747366.html

Погода в Крыму в понедельник: усилится северный ветер

Погода в Крыму в понедельник: усилится северный ветер - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Погода в Крыму в понедельник: усилится северный ветер

В понедельник в Крыму возможны небольшие дожди и усиление ветра. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T00:01

2023-10-02T00:01

2023-10-02T00:01

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крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму возможны небольшие дожди и усиление ветра. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +22...24.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +22…24 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...18 градусов, днем +23…25.В Крыму и в Севастополе в начале октября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что на неделе в Крыму похолодает и пройдут дожди, циклон накроет полуостров во второй половине семидневки. Читайте также на РИА Новости Крым:Осенняя погода придет в Крым с началом октябряСильный шторм в Ялте – на берег выбросило катерВ МинЖКХ Крыма сообщили, когда начнут отапливать жилые дома

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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