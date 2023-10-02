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Погода в Крыму в понедельник: усилится северный ветер
Погода в Крыму в понедельник: усилится северный ветер - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Погода в Крыму в понедельник: усилится северный ветер
В понедельник в Крыму возможны небольшие дожди и усиление ветра. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T00:01
2023-10-02T00:01
2023-10-02T00:01
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судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму возможны небольшие дожди и усиление ветра. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +22...24.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +22…24 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...18 градусов, днем +23…25.В Крыму и в Севастополе в начале октября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что на неделе в Крыму похолодает и пройдут дожди, циклон накроет полуостров во второй половине семидневки. Читайте также на РИА Новости Крым:Осенняя погода придет в Крым с началом октябряСильный шторм в Ялте – на берег выбросило катерВ МинЖКХ Крыма сообщили, когда начнут отапливать жилые дома
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в понедельник: усилится северный ветер
В понедельник в Крыму ождается усиление северного ветра и до 25 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму возможны небольшие дожди и усиление ветра. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный 7-12 м/с, в понедельник отдельные порывы до 17 м/с. Температура воздуха в воскресенье ночью +11…16, на побережье до +19 градусов, днем +20…25, в горах +14…19", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +22...24.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +22…24 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...18 градусов, днем +23…25.
В Крыму и в Севастополе в начале октября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что на неделе в Крыму похолодает
и пройдут дожди, циклон накроет полуостров во второй половине семидневки.
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