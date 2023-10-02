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Более 120 тысяч человек приняли участие в фестивале "Энергия Юга"

Более 120 тысяч человек приняли участие в фестивале "Энергия Юга" - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Более 120 тысяч человек приняли участие в фестивале "Энергия Юга"

Более 120 тысяч человек приняли участие в ежегодном фестивале здоровья "Энергия Юга", организатором которого выступил банк РНКБ (входит в Группу ВТБ), сообщает... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T18:58

2023-10-02T18:58

2023-10-02T18:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Более 120 тысяч человек приняли участие в ежегодном фестивале здоровья "Энергия Юга", организатором которого выступил банк РНКБ (входит в Группу ВТБ), сообщает пресс-служба банка.Фестиваль длился 21 день и проходил в офлайн- и онлайн-формате на территории трех южных городов России – Краснодара, Симферополя и Севастополя. Помимо жителей полуострова, в нем приняли участие гости из других регионов России. Самому младшему из них было 16 лет, самому старшему – 65 лет. За время мероприятия было проведено более 700 спортивных занятий, лекций и мастер-классов в четырех разных направлениях – спорт, саморазвитие, здоровье и экология, говорится в сообщении.В частности, проводился масштабный челлендж "Шагомер". Другой специальный проект – "Энергия города", в рамках которого можно было прогуляться по родному городу, открыть знакомые места заново и почувствовать себя туристом, выполняя задания на маршруте."Прекрасно, что так много людей открыты для нового и хотят вести здоровый и активный образ жизни. Второй год участники нашего фестиваля демонстрируют прекрасные результаты, а это значит, что у многих из них за три недели фестиваля не только улучшилась физическая форма, но и появились полезные привычки для жизни. Отдельно хотелось бы поблагодарить за помощь и всестороннюю поддержку представителей местных властей в Республике Крым, Севастополе и Краснодаре, которые помогли в организации нашего проекта", – отметил вице-президент– директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин, слова которого приводит пресс-служба.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), здоровье, новости крыма, крым, красота и здоровье