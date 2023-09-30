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Обстановка на Крымском мосту вечером в субботу
Обстановка на Крымском мосту вечером в субботу - РИА Новости Крым, 30.09.2023
Обстановка на Крымском мосту вечером в субботу
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T22:03
2023-09-30T22:03
2023-09-30T22:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
крым
краснодарский край
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Крымский мост перекрывали для проезда в субботу в 19.45, ограничение движения длилось около часа.
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, краснодарский край, тамань
Обстановка на Крымском мосту вечером в субботу
Крымский мост: проезд со стороны Керчи и Тамани свободен
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 22:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Крымский мост перекрывали для проезда в субботу в 19.45, ограничение движения длилось около часа.