https://crimea.ria.ru/20230929/o-vere-v-chudo-v-krymu-prezentovali-skazku-dlya-detey-s-onkologiey-1131746681.html

О вере в чудо: в Крыму презентовали сказку для детей с онкологией

О вере в чудо: в Крыму презентовали сказку для детей с онкологией - РИА Новости Крым, 29.09.2023

О вере в чудо: в Крыму презентовали сказку для детей с онкологией

В Крыму презентовали детскую книгу о донорстве и пути к выздоровлению детей с онкогематологическими диагнозами - "Сказка-быль про Вика, Надежду и путь к Данару" РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T13:53

2023-09-29T13:53

2023-09-29T13:53

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антонина аулова

центр крови в республике крым

игорь чемоданов

екатерина есаулова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Крыму презентовали детскую книгу о донорстве и пути к выздоровлению детей с онкогематологическими диагнозами - "Сказка-быль про Вика, Надежду и путь к Данару" - о вере в чудо, о дружбе и о том, что добро, несмотря ни на что, всегда побеждает. Как рождалась книга и что дальше в планах у авторов проекта - об этом шла речь на площадке пресс-центра "РИА Новости Крым" в Симферополе.От идеи до рождения книги прошло семь месяцев. Сказочную историю для малышей написала крымский автор Марьяна Черезова."Главная идея в том, что есть такие люди, которые называются донорами. И нужно было показать, что это те люди, которые готовы отдавать самое ценное и самое важное. Но донор к ребенку же не придет просто так. Понятно, что есть какой-то большой путь. И ребенку это путь не известен. И вот мы хотели, чтобы дети, читая эту книгу, понимали какой непростой путь преодолевается", - рассказывает она.Книжка получилась не только интересная, но и красочная. По сюжету мальчик Вик и девочка Надежда встречаются в больнице. Каждый из них имеет собственную воображаемую страну, а поскольку дети болеют, в их воображении эти страны захвачены троллями. Героям придется пройти множество испытаний, чтобы спасти свои волшебные страны, а значит, излечиться. Иллюстрации созданы художницей Екатериной Есауловой. Издательство книги взял на себя один из крупнейших в Крыму банков - всего напечатано более 1,5 тысяч экземпляров.Пока еще сказку нельзя купить в свободной продаже. Экземпляры книги в качестве новогоднего подарка будут переданы в детское отделение онкогематологии - сказки будут читать малышам родители, доктора и медсестры - так легче выздоравливать. Сейчас авторы мечтают выдать книгу в аудио-формате, чтобы героев озвучивали ведущие крымские актеры, а в перспективе одна книга может перерасти в целый цикл терапевтических сказок, которые возможно появятся в продаже, с тем, чтобы средства от реализации сказки направить на лечение детей.Только за прошлый год в Крыму онкогематологические диагнозы получили порядка 900 детей, на сегодняшний день стационарное лечение в детском отделении онкогематологии проходят около 30 несовершеннолетних. Поскольку синтетического аналога крови несуществует, жизни этих детей могут спасти только доноры.Читайте также на РИА Новости Крым:Стволовые клетки как спасение: как найти донора костного мозга?Шесть недаром прожитых часов: история донора костного мозга из КрымаЦентр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорству

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, онкология, общество, крым, новости крыма, здоровье, антонина аулова, центр крови в республике крым, игорь чемоданов, екатерина есаулова