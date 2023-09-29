https://crimea.ria.ru/20230929/o-vere-v-chudo-v-krymu-prezentovali-skazku-dlya-detey-s-onkologiey-1131746681.html
О вере в чудо: в Крыму презентовали сказку для детей с онкологией
О вере в чудо: в Крыму презентовали сказку для детей с онкологией - РИА Новости Крым, 29.09.2023
О вере в чудо: в Крыму презентовали сказку для детей с онкологией
В Крыму презентовали детскую книгу о донорстве и пути к выздоровлению детей с онкогематологическими диагнозами - "Сказка-быль про Вика, Надежду и путь к Данару" РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T13:53
2023-09-29T13:53
2023-09-29T13:53
новости
онкология
общество
крым
новости крыма
здоровье
антонина аулова
центр крови в республике крым
игорь чемоданов
екатерина есаулова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1d/1131747005_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_3d797e1deed726739d47db5caab8c78d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Крыму презентовали детскую книгу о донорстве и пути к выздоровлению детей с онкогематологическими диагнозами - "Сказка-быль про Вика, Надежду и путь к Данару" - о вере в чудо, о дружбе и о том, что добро, несмотря ни на что, всегда побеждает. Как рождалась книга и что дальше в планах у авторов проекта - об этом шла речь на площадке пресс-центра "РИА Новости Крым" в Симферополе.От идеи до рождения книги прошло семь месяцев. Сказочную историю для малышей написала крымский автор Марьяна Черезова."Главная идея в том, что есть такие люди, которые называются донорами. И нужно было показать, что это те люди, которые готовы отдавать самое ценное и самое важное. Но донор к ребенку же не придет просто так. Понятно, что есть какой-то большой путь. И ребенку это путь не известен. И вот мы хотели, чтобы дети, читая эту книгу, понимали какой непростой путь преодолевается", - рассказывает она.Книжка получилась не только интересная, но и красочная. По сюжету мальчик Вик и девочка Надежда встречаются в больнице. Каждый из них имеет собственную воображаемую страну, а поскольку дети болеют, в их воображении эти страны захвачены троллями. Героям придется пройти множество испытаний, чтобы спасти свои волшебные страны, а значит, излечиться. Иллюстрации созданы художницей Екатериной Есауловой. Издательство книги взял на себя один из крупнейших в Крыму банков - всего напечатано более 1,5 тысяч экземпляров.Пока еще сказку нельзя купить в свободной продаже. Экземпляры книги в качестве новогоднего подарка будут переданы в детское отделение онкогематологии - сказки будут читать малышам родители, доктора и медсестры - так легче выздоравливать. Сейчас авторы мечтают выдать книгу в аудио-формате, чтобы героев озвучивали ведущие крымские актеры, а в перспективе одна книга может перерасти в целый цикл терапевтических сказок, которые возможно появятся в продаже, с тем, чтобы средства от реализации сказки направить на лечение детей.Только за прошлый год в Крыму онкогематологические диагнозы получили порядка 900 детей, на сегодняшний день стационарное лечение в детском отделении онкогематологии проходят около 30 несовершеннолетних. Поскольку синтетического аналога крови несуществует, жизни этих детей могут спасти только доноры.Читайте также на РИА Новости Крым:Стволовые клетки как спасение: как найти донора костного мозга?Шесть недаром прожитых часов: история донора костного мозга из КрымаЦентр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорству
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1d/1131747005_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8c6593324e000a67aac869c769eb9540.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, онкология, общество, крым, новости крыма, здоровье, антонина аулова, центр крови в республике крым, игорь чемоданов, екатерина есаулова
О вере в чудо: в Крыму презентовали сказку для детей с онкологией
"Про Вика, Надежду и путь к Данару" - в Крыму презентовали терапевтическую сказку
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Крыму презентовали детскую книгу о донорстве и пути к выздоровлению детей с онкогематологическими диагнозами - "Сказка-быль про Вика, Надежду и путь к Данару" - о вере в чудо, о дружбе и о том, что добро, несмотря ни на что, всегда побеждает. Как рождалась книга и что дальше в планах у авторов проекта - об этом шла речь на площадке пресс-центра "РИА Новости Крым" в Симферополе.
"Акцент задуманного был для деток, которые страдают онкогематологическими заболеваниями. Центр крови активно участвует в лечение этих детей, мы всех их знаем. Для каждого из них готовим компоненты крови. Эти дети находится в стационаре подолгу. И мы понимаем, что кроме медикаментов, детей еще нужно лечить добрым словом. Без этого лечение будет труднее. Мы хотели сделать что-то, что может помочь с эмоциональной точки зрения", - говорит главный врач крымского Центра крови Игорь Чемоданов.
От идеи до рождения книги прошло семь месяцев. Сказочную историю для малышей написала крымский автор Марьяна Черезова.
"Главная идея в том, что есть такие люди, которые называются донорами. И нужно было показать, что это те люди, которые готовы отдавать самое ценное и самое важное. Но донор к ребенку же не придет просто так. Понятно, что есть какой-то большой путь. И ребенку это путь не известен. И вот мы хотели, чтобы дети, читая эту книгу, понимали какой непростой путь преодолевается", - рассказывает она.
Книжка получилась не только интересная, но и красочная. По сюжету мальчик Вик и девочка Надежда встречаются в больнице. Каждый из них имеет собственную воображаемую страну, а поскольку дети болеют, в их воображении эти страны захвачены троллями. Героям придется пройти множество испытаний, чтобы спасти свои волшебные страны, а значит, излечиться. Иллюстрации созданы художницей Екатериной Есауловой. Издательство книги взял на себя один из крупнейших в Крыму банков - всего напечатано более 1,5 тысяч экземпляров.
"Донорство в нашей компании существует с 2015 года. И важно сказать, что в 2020 году- в год коронавируса- мы не остановили донорство, продолжали сдавать кровь. Поэтому эта тема нам близка и мы с удовольствием откликнулись на предложение издать эту важную сказку", - говорит начальник управления развития корпоративной культуры и персонала банка Антонина Аулова.
Пока еще сказку нельзя купить в свободной продаже. Экземпляры книги в качестве новогоднего подарка будут переданы в детское отделение онкогематологии - сказки будут читать малышам родители, доктора и медсестры - так легче выздоравливать. Сейчас авторы мечтают выдать книгу в аудио-формате, чтобы героев озвучивали ведущие крымские актеры, а в перспективе одна книга может перерасти в целый цикл терапевтических сказок, которые возможно появятся в продаже, с тем, чтобы средства от реализации сказки направить на лечение детей.
Только за прошлый год в Крыму онкогематологические диагнозы получили порядка 900 детей, на сегодняшний день стационарное лечение в детском отделении онкогематологии проходят около 30 несовершеннолетних. Поскольку синтетического аналога крови несуществует, жизни этих детей могут спасти только доноры.
Читайте также на РИА Новости Крым: