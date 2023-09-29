Лето заканчивается: прогноз погоды на выходные в Крыму
ФОБОС: в Крыму на выходных до +27 градусов и пройдут дожди
© Dmitry MakeevДождь в Симферополе
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до + 27 градусов, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Лето постепенно заканчивается. В субботу характер погоды начнет меняться, скажется влияние циклонической депрессии, облаков прибавится. Ночью без осадков, температура +12…+17 градусов. А днем местами пройдут дожди, температура воздуха в столице полуострова составит +24…+26, по Крыму – от +22 до +27 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с", – рассказал он.
В воскресенье сохранится влияние циклона, будет облачно и местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в ночное время суток +11…+16 градусов, днем +21…+26. Ветер сохранит скорость 4-9 м/с.
"Таким образом, выходные дни пройдут под знаком циклонической депрессии и пониженного атмосферного давления, которое и включит механизм смены метеорологического лета на метеорологическую осень", – отметил Тишковец.
Однако уже в понедельник снова распогодится и выглянет солнце. Столбики термометров в дневные часы будут подниматься до 24 градусов тепла.