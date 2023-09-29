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Лето заканчивается: прогноз погоды на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Лето заканчивается: прогноз погоды на выходные в Крыму
Лето заканчивается: прогноз погоды на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Лето заканчивается: прогноз погоды на выходные в Крыму
В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до + 27 градусов, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T21:11
2023-09-29T19:45
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до + 27 градусов, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье сохранится влияние циклона, будет облачно и местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в ночное время суток +11…+16 градусов, днем +21…+26. Ветер сохранит скорость 4-9 м/с.Однако уже в понедельник снова распогодится и выглянет солнце. Столбики термометров в дневные часы будут подниматься до 24 градусов тепла.
https://crimea.ria.ru/20230929/gripp-i-orvi-rospotrebnadzor-nazval-uslovie-ukhoda-shkol-na-karantin-1131740562.html
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крым, новости крыма, эксклюзивы риа новости крым
Лето заканчивается: прогноз погоды на выходные в Крыму

ФОБОС: в Крыму на выходных до +27 градусов и пройдут дожди

21:11 29.09.2023
 
© Dmitry MakeevДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до + 27 градусов, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"Лето постепенно заканчивается. В субботу характер погоды начнет меняться, скажется влияние циклонической депрессии, облаков прибавится. Ночью без осадков, температура +12…+17 градусов. А днем местами пройдут дожди, температура воздуха в столице полуострова составит +24…+26, по Крыму – от +22 до +27 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с", – рассказал он.

В воскресенье сохранится влияние циклона, будет облачно и местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в ночное время суток +11…+16 градусов, днем +21…+26. Ветер сохранит скорость 4-9 м/с.

"Таким образом, выходные дни пройдут под знаком циклонической депрессии и пониженного атмосферного давления, которое и включит механизм смены метеорологического лета на метеорологическую осень", – отметил Тишковец.

Однако уже в понедельник снова распогодится и выглянет солнце. Столбики термометров в дневные часы будут подниматься до 24 градусов тепла.
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