https://crimea.ria.ru/20230929/leto-zakanchivaetsya-prognoz-pogody-na-vykhodnye-v-krymu-1131744575.html

Лето заканчивается: прогноз погоды на выходные в Крыму

Лето заканчивается: прогноз погоды на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Лето заканчивается: прогноз погоды на выходные в Крыму

В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до + 27 градусов, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T21:11

2023-09-29T21:11

2023-09-29T19:45

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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новости крыма

эксклюзивы риа новости крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до + 27 градусов, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье сохранится влияние циклона, будет облачно и местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в ночное время суток +11…+16 градусов, днем +21…+26. Ветер сохранит скорость 4-9 м/с.Однако уже в понедельник снова распогодится и выглянет солнце. Столбики термометров в дневные часы будут подниматься до 24 градусов тепла.

https://crimea.ria.ru/20230929/gripp-i-orvi-rospotrebnadzor-nazval-uslovie-ukhoda-shkol-na-karantin-1131740562.html

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