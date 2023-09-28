https://crimea.ria.ru/20230928/v-sevastopole-v-15-raza-vyroslo-chislo-detey-1131711067.html

В Севастополе в 1,5 раза выросло количество детей

В Севастополе в 1,5 раза выросло количество детей - РИА Новости Крым, 28.09.2023

В Севастополе в 1,5 раза выросло количество детей

Население Севастополя за девять лет в составе России увеличилось на 160 тысяч человек, при этом число детей выросло почти в 1,5 раза. Об этом, выступая на... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T09:12

2023-09-28T09:12

2023-09-28T10:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Население Севастополя за девять лет в составе России увеличилось на 160 тысяч человек, при этом число детей выросло почти в 1,5 раза. Об этом, выступая на открытии в Государственной Думе выставки, посвященной 240-летию города, сообщил депутат ГД Владимир Васильев.Он также отметил, что валовый региональный продукт в регионе за этот период вырос в 6 раз.По словам председателя Заксобрания Севастополя Владимира Немцева, город все эти годы ощущает огромную поддержку властей и всей страны, благодаря которой и стала возможна быстрая интеграция и развитие региона.Выставка "240 лет со дня основания Города-Героя Севастополя" работает в Госдуме России 27 – 29 сентября.О то, что население Севастополя превысит полмиллиона человек благодаря миграционным процессам, говорилось в конце 2021 года. К этому времени город стал лидером по приросту населения за трехлетку. Согласно итогам переписи населения, весной 2022 года в городе проживало около 550 тыс. человек. По данным Росстата, численность жителей на 1 января 2023 года составляла 558 273 человека.

https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-zayavil-o-roste-chislennosti-naseleniya-kryma-1127450112.html

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севастополь, владимир васильев, крым, новости крыма, общество, дети, государственная дума рф, россия