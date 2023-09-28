Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе в 1,5 раза выросло количество детей - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230928/v-sevastopole-v-15-raza-vyroslo-chislo-detey-1131711067.html
В Севастополе в 1,5 раза выросло количество детей
В Севастополе в 1,5 раза выросло количество детей - РИА Новости Крым, 28.09.2023
В Севастополе в 1,5 раза выросло количество детей
Население Севастополя за девять лет в составе России увеличилось на 160 тысяч человек, при этом число детей выросло почти в 1,5 раза. Об этом, выступая на... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T09:12
2023-09-28T10:11
севастополь
владимир васильев
крым
новости крыма
общество
дети
государственная дума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0c/1123518206_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ac1ffe4ea4c9550f138c8313e71f1a7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Население Севастополя за девять лет в составе России увеличилось на 160 тысяч человек, при этом число детей выросло почти в 1,5 раза. Об этом, выступая на открытии в Государственной Думе выставки, посвященной 240-летию города, сообщил депутат ГД Владимир Васильев.Он также отметил, что валовый региональный продукт в регионе за этот период вырос в 6 раз.По словам председателя Заксобрания Севастополя Владимира Немцева, город все эти годы ощущает огромную поддержку властей и всей страны, благодаря которой и стала возможна быстрая интеграция и развитие региона.Выставка "240 лет со дня основания Города-Героя Севастополя" работает в Госдуме России 27 – 29 сентября.О то, что население Севастополя превысит полмиллиона человек благодаря миграционным процессам, говорилось в конце 2021 года. К этому времени город стал лидером по приросту населения за трехлетку. Согласно итогам переписи населения, весной 2022 года в городе проживало около 550 тыс. человек. По данным Росстата, численность жителей на 1 января 2023 года составляла 558 273 человека.
https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-zayavil-o-roste-chislennosti-naseleniya-kryma-1127450112.html
севастополь
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0c/1123518206_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4fa26d07a6884337ea347ec98dae9ca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, владимир васильев, крым, новости крыма, общество, дети, государственная дума рф, россия
В Севастополе в 1,5 раза выросло количество детей

В Севастополе в составе РФ число детей выросло почти в 1,5 раза – Госдума

09:12 28.09.2023 (обновлено: 10:11 28.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование Дня России
Празднование Дня России - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Население Севастополя за девять лет в составе России увеличилось на 160 тысяч человек, при этом число детей выросло почти в 1,5 раза. Об этом, выступая на открытии в Государственной Думе выставки, посвященной 240-летию города, сообщил депутат ГД Владимир Васильев.
"За девять лет с тех пор, как Севастополь вернулся в состав России, население увеличилось более чем на 160 тыс. человек… с 37 тыс. до 50 тыс. выросло число детей", – отметил Владимир Васильев.
Он также отметил, что валовый региональный продукт в регионе за этот период вырос в 6 раз.
По словам председателя Заксобрания Севастополя Владимира Немцева, город все эти годы ощущает огромную поддержку властей и всей страны, благодаря которой и стала возможна быстрая интеграция и развитие региона.
"Мы видим, как на федеральном уровне получают одобрение проекты, которые реализуются в городе, как поддерживаются региональные законодательные инициативы. Хочу вас заверить, что Севастополь – город, переживший две обороны, – и сейчас не дрогнет, выстоит. Мы обязательно победим", – сказал спикер парламента, поблагодарив за поддержку в непростое время.
Выставка "240 лет со дня основания Города-Героя Севастополя" работает в Госдуме России 27 – 29 сентября.
О то, что население Севастополя превысит полмиллиона человек благодаря миграционным процессам, говорилось в конце 2021 года. К этому времени город стал лидером по приросту населения за трехлетку. Согласно итогам переписи населения, весной 2022 года в городе проживало около 550 тыс. человек. По данным Росстата, численность жителей на 1 января 2023 года составляла 558 273 человека.
Набережная Ялты - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
10 марта, 12:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Аксенов заявил о росте численности населения Крыма
 
СевастопольВладимир ВасильевКрымНовости КрымаОбществодетиГосударственная Дума РФРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:06В Керчи водитель сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе
10:54В Крыму задержан курьер-мошенник, выманивший миллионы у пенсионера
10:31ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах
10:27Херсонская область под огнем: ВСУ выпустили около 90 снарядов
10:06Агента украинской разведки задержали в Севастополе
10:00Шторм на Керченской переправе: как работают паромы
09:49Идем пешком: Буданов о контрнаступлении ВСУ
09:32Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование - указ главы
09:28Это военный вызов: постпред Крыма о ракетном ударе Киева по Севастополю
09:12В Севастополе в 1,5 раза выросло количество детей
08:43Над Брянском уничтожен украинский беспилотник
08:03Крымский мост: обстановка утром в четверг
07:59Возглавит остатки Украины: назван возможный преемник Зеленского
07:27В Крыму с 2014 года в дошкольное образование вложено свыше 61 млрд рублей
06:54В Симферополе до вечера не будет электричества – адреса
06:26Работы по утилизации боеприпасов в четверг пройдут в 4 районах Крыма
06:21Мощный взрыв на складе в Ташкенте: что известно
06:03Корейский сценарий раскола Украины: чего добиваются США и Европа
00:01Сухо и тепло – погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 28 сентября
Лента новостейМолния