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В Севастополе в 1,5 раза выросло количество детей
В Севастополе в 1,5 раза выросло количество детей - РИА Новости Крым, 28.09.2023
В Севастополе в 1,5 раза выросло количество детей
Население Севастополя за девять лет в составе России увеличилось на 160 тысяч человек, при этом число детей выросло почти в 1,5 раза. Об этом, выступая на... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T09:12
2023-09-28T09:12
2023-09-28T10:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Население Севастополя за девять лет в составе России увеличилось на 160 тысяч человек, при этом число детей выросло почти в 1,5 раза. Об этом, выступая на открытии в Государственной Думе выставки, посвященной 240-летию города, сообщил депутат ГД Владимир Васильев.Он также отметил, что валовый региональный продукт в регионе за этот период вырос в 6 раз.По словам председателя Заксобрания Севастополя Владимира Немцева, город все эти годы ощущает огромную поддержку властей и всей страны, благодаря которой и стала возможна быстрая интеграция и развитие региона.Выставка "240 лет со дня основания Города-Героя Севастополя" работает в Госдуме России 27 – 29 сентября.О то, что население Севастополя превысит полмиллиона человек благодаря миграционным процессам, говорилось в конце 2021 года. К этому времени город стал лидером по приросту населения за трехлетку. Согласно итогам переписи населения, весной 2022 года в городе проживало около 550 тыс. человек. По данным Росстата, численность жителей на 1 января 2023 года составляла 558 273 человека.
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севастополь, владимир васильев, крым, новости крыма, общество, дети, государственная дума рф, россия
В Севастополе в 1,5 раза выросло количество детей
В Севастополе в составе РФ число детей выросло почти в 1,5 раза – Госдума
09:12 28.09.2023 (обновлено: 10:11 28.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Население Севастополя за девять лет в составе России увеличилось на 160 тысяч человек, при этом число детей выросло почти в 1,5 раза. Об этом, выступая на открытии в Государственной Думе выставки, посвященной 240-летию города, сообщил депутат ГД Владимир Васильев.
"За девять лет с тех пор, как Севастополь вернулся в состав России, население увеличилось более чем на 160 тыс. человек… с 37 тыс. до 50 тыс. выросло число детей", – отметил Владимир Васильев.
Он также отметил, что валовый региональный продукт в регионе за этот период вырос в 6 раз.
По словам председателя Заксобрания Севастополя Владимира Немцева, город все эти годы ощущает огромную поддержку властей и всей страны, благодаря которой и стала возможна быстрая интеграция и развитие региона.
"Мы видим, как на федеральном уровне получают одобрение проекты, которые реализуются в городе, как поддерживаются региональные законодательные инициативы. Хочу вас заверить, что Севастополь – город, переживший две обороны, – и сейчас не дрогнет, выстоит. Мы обязательно победим", – сказал спикер парламента, поблагодарив за поддержку в непростое время.
Выставка "240 лет со дня основания Города-Героя Севастополя" работает в Госдуме России 27 – 29 сентября.
О то, что население Севастополя
превысит полмиллиона человек благодаря миграционным процессам, говорилось в конце 2021 года. К этому времени город стал лидером по приросту населения за трехлетку. Согласно итогам переписи населения, весной 2022 года в городе проживало около 550 тыс. человек. По данным Росстата, численность жителей на 1 января 2023 года составляла 558 273 человека.