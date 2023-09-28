Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230928/krymskiy-most-otkryli-dlya-dvizheniya-1131719216.html
Крымский мост открыли для движения
Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Крымский мост открыли для движения
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T13:24
2023-09-28T13:24
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
крым
тамань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост перекрыли для проезда в четверг в 12.30.Утром на мостовом переходе очередей к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Краснодарского края не было.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Накануне стало известно, что в ночь на пятницу Крымский мост полностью закроют для машин из-за восстановительных работ.
https://crimea.ria.ru/20230928/shtorm-na-kerchenskoy-pereprave-kak-rabotayut-paromy-1131713342.html
крымский мост
керчь
крым
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, тамань, краснодарский край
Крымский мост открыли для движения

Крымский мост открыли для движения автотранспорта

13:24 28.09.2023
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

Крымский мост перекрыли для проезда в четверг в 12.30.
Утром на мостовом переходе очередей к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Краснодарского края не было.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Накануне стало известно, что в ночь на пятницу Крымский мост полностью закроют для машин из-за восстановительных работ.
Керченская паромная переправа
10:00
Шторм на Керченской переправе: как работают паромы
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКерчьКрымТаманьКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21Встреча Путина с новоизбранными главами регионов России. Трансляция
14:19Педофила из Ялты осудили на 6,5 лет за насилие над маленькими детьми
14:09К деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три года
14:02Жара и сильный ветер: на Кубани горит окраина поселка
13:43Путин в Кремле встретился с Кадыровым
13:24Крымский мост открыли для движения
13:13Экономика России преодолела наиболее сложный период – Мишустин
12:54Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду
12:45Сколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетом
12:34Крымский мост закрыт
12:18В Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенка
11:48Новые серийные истребители пятого поколения Су-57 направлены в войска
11:06В Керчи водитель сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе
10:54В Крыму задержан курьер-мошенник, выманивший миллионы у пенсионера
10:31ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах
10:27Херсонская область под огнем: ВСУ выпустили около 90 снарядов
10:06Агента украинской разведки задержали в Севастополе
10:00Шторм на Керченской переправе: как работают паромы
09:49Идем пешком: Буданов о контрнаступлении ВСУ
09:32Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование - указ главы
Лента новостейМолния