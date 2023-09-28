https://crimea.ria.ru/20230928/krymskiy-most-otkryli-dlya-dvizheniya-1131719216.html

Крымский мост открыли для движения

Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Крымский мост открыли для движения

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T13:24

2023-09-28T13:24

2023-09-28T13:24

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

крым

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост перекрыли для проезда в четверг в 12.30.Утром на мостовом переходе очередей к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Краснодарского края не было.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Накануне стало известно, что в ночь на пятницу Крымский мост полностью закроют для машин из-за восстановительных работ.

https://crimea.ria.ru/20230928/shtorm-na-kerchenskoy-pereprave-kak-rabotayut-paromy-1131713342.html

крымский мост

керчь

крым

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, тамань, краснодарский край