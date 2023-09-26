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Не менее 125 человек погибли в Карабахе при взрыве на бензохранилище - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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Не менее 125 человек погибли в Карабахе при взрыве на бензохранилище
Не менее 125 человек погибли в Карабахе при взрыве на бензохранилище - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Не менее 125 человек погибли в Карабахе при взрыве на бензохранилище
При взрыве на бензохранилище в Нагорном Карабахе погибли не менее 125 человек, сообщает "Sputnik Ближнее Зарубежье" со ссылкой на главу местного минздрава... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T20:45
2023-09-26T20:45
нагорный карабах
происшествия
в мире
общество
взрыв
армения
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. При взрыве на бензохранилище в Нагорном Карабахе погибли не менее 125 человек, сообщает "Sputnik Ближнее Зарубежье" со ссылкой на главу местного минздрава Анаиту Аванесян.Накануне армянское госагентство "Арменпресс" сообщило о мощном взрыве на бензохранилище вблизи трассы Степанакерт – Аскеран. Рядом с топливным хранилищем взорвался полный бензовоз. Пострадали свыше двухсот человек.По ее словам, специалистам предстоит провести идентификацию тел погибших. Полученные данные будут обнародованы.Как пишет РИА Новости со ссылкой на Аванесян, около 70 пострадавших от взрыва проходят лечение в ожоговом центре Еревана. Состояние большинства из них - крайне тяжелое.Ранее в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку и прогремел взрыв. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В результате погибли 35 человек, пострадало 119, из них 20 детей. Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших от взрывов на АЗС в Румынии вырослоВ Москву из Махачкалы доставили 16 пострадавших, в том числе троих детейМогло рвануть: в Керчи машины заправляли газом из поврежденных баллонов
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нагорный карабах, происшествия, в мире, общество, взрыв, армения, новости
Не менее 125 человек погибли в Карабахе при взрыве на бензохранилище

При взрыве на бензохранилище в Нагорном Карабахе погибли не менее 125 человек

20:45 26.09.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. При взрыве на бензохранилище в Нагорном Карабахе погибли не менее 125 человек, сообщает "Sputnik Ближнее Зарубежье" со ссылкой на главу местного минздрава Анаиту Аванесян.
Накануне армянское госагентство "Арменпресс" сообщило о мощном взрыве на бензохранилище вблизи трассы Степанакерт – Аскеран. Рядом с топливным хранилищем взорвался полный бензовоз. Пострадали свыше двухсот человек.

"Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе. Они доставлены в соответствующее подразделение центра судебной медицины", - заявила министр.

По ее словам, специалистам предстоит провести идентификацию тел погибших. Полученные данные будут обнародованы.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на Аванесян, около 70 пострадавших от взрыва проходят лечение в ожоговом центре Еревана. Состояние большинства из них - крайне тяжелое.
Ранее в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку и прогремел взрыв. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В результате погибли 35 человек, пострадало 119, из них 20 детей.
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