https://crimea.ria.ru/20230924/pogoda-raduet-v-voskresene-v-krymu-do-30-1131517157.html

Погода радует: в воскресенье в Крыму до +30

Погода радует: в воскресенье в Крыму до +30 - РИА Новости Крым, 24.09.2023

Погода радует: в воскресенье в Крыму до +30

В воскресенье в Крыму благодаря продолжительному влиянию антициклона теплая и сухая погода по-прежнему будет радовать крымчан и гостей полуострова. Об этом... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T00:01

2023-09-24T00:01

2023-09-24T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря продолжительному влиянию антициклона теплая и сухая погода по-прежнему будет радовать крымчан и гостей полуострова. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +28...+30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29.В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в г. Севастополь чрезвычайная пожарная опасность.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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