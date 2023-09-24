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Погода радует: в воскресенье в Крыму до +30
Погода радует: в воскресенье в Крыму до +30 - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Погода радует: в воскресенье в Крыму до +30
В воскресенье в Крыму благодаря продолжительному влиянию антициклона теплая и сухая погода по-прежнему будет радовать крымчан и гостей полуострова. Об этом... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T00:01
2023-09-24T00:01
2023-09-24T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря продолжительному влиянию антициклона теплая и сухая погода по-прежнему будет радовать крымчан и гостей полуострова. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +28...+30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29.В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в г. Севастополь чрезвычайная пожарная опасность.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода радует: в воскресенье в Крыму до +30
В Крыму в воскресенье до +30 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря продолжительному влиянию антициклона теплая и сухая погода по-прежнему будет радовать крымчан и гостей полуострова. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с. В ночные и утренние часы местами вероятны туманы. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье до +19, днем воздух прогреется до +25…+30, в горах до +18…+23 градусов", – говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +28...+30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +25…+27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29.
В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в г. Севастополь чрезвычайная пожарная опасность.