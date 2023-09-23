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Леонид Пасечник вступил в должность главы Луганской Народной Республики - РИА Новости Крым, 23.09.2023
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Леонид Пасечник вступил в должность главы Луганской Народной Республики
Леонид Пасечник вступил в должность главы Луганской Народной Республики - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Леонид Пасечник вступил в должность главы Луганской Народной Республики
Инаугурация Леонида Пасечника, избранного главой ЛНР, прошла в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T23:05
2023-09-23T23:13
леонид пасечник
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Инаугурация Леонида Пасечника, избранного главой ЛНР, прошла в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Ранее депутаты Народного совета ЛНР единогласно избрали Пасечника на должность главы республики.Мероприятие состоялось в центральном колонном зале Луганска. На церемонии присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, представители власти, избиркома ЛНР и другие почетные гости.В качестве подарка Кириенко вручил Пасечнику привезенное специальное издание Конституции Российской Федерации."У Луганской Народной Республики великое прошлое, достойное настоящее и - благодаря вашей работе, всей вашей большой команды - уверен, что не менее великое будущее. Я хочу пожелать вам успехов", - сказал Кириенко.
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леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), политика, новые регионы россии, новости
Леонид Пасечник вступил в должность главы Луганской Народной Республики

Леонид Пасечник официально вступил в должность главы Луганской Народной Республики

23:05 23.09.2023 (обновлено: 23:13 23.09.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЛ. Пасечник
Л. Пасечник - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Инаугурация Леонида Пасечника, избранного главой ЛНР, прошла в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее депутаты Народного совета ЛНР единогласно избрали Пасечника на должность главы республики.
Мероприятие состоялось в центральном колонном зале Луганска. На церемонии присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, представители власти, избиркома ЛНР и другие почетные гости.
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"Клянусь при осуществлении полномочий главы Луганской Народной Республики верно служить народу Луганской Народной Республики, соблюдать конституцию Российской федерации и федеральные законы, Конституцию Луганской Народной Республики и законы Луганской Народной Республики, уважать и обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина. Исполнять указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации. С честью выполнять высокие обязанности главы Луганской Народной Республики", - сказал Пасечник на церемонии.
В качестве подарка Кириенко вручил Пасечнику привезенное специальное издание Конституции Российской Федерации.
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Леонид ПасечникЛуганская Народная Республика (ЛНР)ПолитикаНовые регионы РоссииНовости
 
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