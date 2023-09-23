https://crimea.ria.ru/20230923/leonid-pasechnik-vstupil-v-dolzhnost-glavy-luganskoy-narodnoy-respubliki-1131626567.html

Леонид Пасечник вступил в должность главы Луганской Народной Республики

Леонид Пасечник вступил в должность главы Луганской Народной Республики - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Леонид Пасечник вступил в должность главы Луганской Народной Республики

Инаугурация Леонида Пасечника, избранного главой ЛНР, прошла в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T23:05

2023-09-23T23:05

2023-09-23T23:13

леонид пасечник

луганская народная республика (лнр)

политика

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Инаугурация Леонида Пасечника, избранного главой ЛНР, прошла в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Ранее депутаты Народного совета ЛНР единогласно избрали Пасечника на должность главы республики.Мероприятие состоялось в центральном колонном зале Луганска. На церемонии присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, представители власти, избиркома ЛНР и другие почетные гости.В качестве подарка Кириенко вручил Пасечнику привезенное специальное издание Конституции Российской Федерации."У Луганской Народной Республики великое прошлое, достойное настоящее и - благодаря вашей работе, всей вашей большой команды - уверен, что не менее великое будущее. Я хочу пожелать вам успехов", - сказал Кириенко.

https://crimea.ria.ru/20230923/balitskiy-izbran-gubernatorom-zaporozhskoy-oblasti-1131624212.html

https://crimea.ria.ru/20230923/saldo-izbran-gubernatorom-khersonskoy-oblasti-1131616986.html

https://crimea.ria.ru/20230923/denis-pushilin-izbran-glavoy-dnr-1131626017.html

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), политика, новые регионы россии, новости