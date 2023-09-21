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Как работает Керченская переправа: данные на утро четверга
Как работает Керченская переправа: данные на утро четверга - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Как работает Керченская переправа: данные на утро четверга
Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
2023-09-21T10:31
2023-09-21T10:31
2023-09-21T10:31
керчь
крым
керченская паромная переправа
керченский пролив
росморречфлот
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крымская погода
морской транспорт
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За минувшие сутки курсирующими на линии паромами выполнено 20 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 349 058 пассажиров и 196 750 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 858 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному маршруту через новые регионы России.Крымский мост также работает в штатном режиме. Все автомобили проходят обязательный досмотр. По состоянию на утро четверга очередей на пункты досмотра нет.Читайте также на РИА Новости Крым: Крымский мост: обстановка на утро четвергаВетер и метровые волны: штормовое объявлено в Керченском проливе2,5 часа простоя: в Севастополе открыли рейд
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Как работает Керченская переправа: данные на утро четверга
Керченская переправа 21 сентября работает штатно и без штормовых предупреждений
Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.