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Крымский мост: обстановка на утро четверга - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Крымский мост: обстановка на утро четверга
Крымский мост: обстановка на утро четверга - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Крымский мост: обстановка на утро четверга
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в четверг свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T07:02
2023-09-21T07:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в четверг свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне мостовой переход дважды перекрывали в целях безопасности.На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20230919/na-remont-dorogi-bakhchisaray--yalta-vydelili-bolshe-750-millionov-rubley-1131522061.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, краснодарский край, тамань, керчь, новости крыма
Крымский мост: обстановка на утро четверга

Проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани свободен

07:02 21.09.2023 (обновлено: 07:04 21.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в четверг свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 07:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", говорится в сообщении.

Накануне мостовой переход дважды перекрывали в целях безопасности.
На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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