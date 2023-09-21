https://crimea.ria.ru/20230921/krymskiy-most-obstanovka-na-utro-chetverga-1131558008.html
Крымский мост: обстановка на утро четверга
Крымский мост: обстановка на утро четверга - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Крымский мост: обстановка на утро четверга
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в четверг свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T07:02
2023-09-21T07:02
2023-09-21T07:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в четверг свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне мостовой переход дважды перекрывали в целях безопасности.На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, краснодарский край, тамань, керчь, новости крыма
Крымский мост: обстановка на утро четверга
Проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани свободен
07:02 21.09.2023 (обновлено: 07:04 21.09.2023)