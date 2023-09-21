https://crimea.ria.ru/20230921/krymskiy-most-obstanovka-na-utro-chetverga-1131558008.html

Крымский мост: обстановка на утро четверга

Крымский мост: обстановка на утро четверга - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Крымский мост: обстановка на утро четверга

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в четверг свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T07:02

2023-09-21T07:02

2023-09-21T07:04

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

крым

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тамань

керчь

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в четверг свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне мостовой переход дважды перекрывали в целях безопасности.На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути – семь часов.

https://crimea.ria.ru/20230919/na-remont-dorogi-bakhchisaray--yalta-vydelili-bolshe-750-millionov-rubley-1131522061.html

крымский мост

крым

краснодарский край

тамань

керчь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, краснодарский край, тамань, керчь, новости крыма