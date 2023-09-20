https://crimea.ria.ru/20230920/rabota-kerchenskoy-perepravy-kak-kursiruyut-paromy-v-sredu-1131537182.html

Работа Керченской переправы: как курсируют паромы в среду

Работа Керченской переправы: как курсируют паромы в среду - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Работа Керченской переправы: как курсируют паромы в среду

Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, погода в проливе благоприятствует судоходству. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

2023-09-20T09:41

2023-09-20T09:41

2023-09-20T11:14

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"Согласно прогнозу Росгидромета, 20 сентября ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +24…+26, температура воды в море +20…+21 градус", - сказано в сообщении.За минувшие сутки курсирующими на линии паромами выполнено 17 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 348 166 пассажиров и 196 101 грузовик. Паромами совокупно выполнено 5 838 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков в первую очередь со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами по-прежнему осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Ехать по нему можно круглосуточно. Легковые автомобили массой до 3,5 т следуют через Крымский мост либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативные данные на утро среды59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаУлавливающие парковки появятся на въездах в Симферополь

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2023

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