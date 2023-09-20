Рейтинг@Mail.ru
Работа Керченской переправы: как курсируют паромы в среду - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230920/rabota-kerchenskoy-perepravy-kak-kursiruyut-paromy-v-sredu-1131537182.html
Работа Керченской переправы: как курсируют паромы в среду
Работа Керченской переправы: как курсируют паромы в среду - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Работа Керченской переправы: как курсируют паромы в среду
Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, погода в проливе благоприятствует судоходству. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
2023-09-20T09:41
2023-09-20T11:14
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
росморречфлот
погода в крыму
транспорт
морской транспорт
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/05/1131166059_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f467b5d9fafe459528030e75494541c6.jpg.webp
"Согласно прогнозу Росгидромета, 20 сентября ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +24…+26, температура воды в море +20…+21 градус", - сказано в сообщении.За минувшие сутки курсирующими на линии паромами выполнено 17 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 348 166 пассажиров и 196 101 грузовик. Паромами совокупно выполнено 5 838 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков в первую очередь со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами по-прежнему осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Ехать по нему можно круглосуточно. Легковые автомобили массой до 3,5 т следуют через Крымский мост либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативные данные на утро среды59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаУлавливающие парковки появятся на въездах в Симферополь
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/05/1131166059_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ef4f6b04f2483f0b3aa6561b24dfc51a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, росморречфлот, погода в крыму, транспорт, морской транспорт, новости крыма, общество, инфографика
Работа Керченской переправы: как курсируют паромы в среду

Керченская паромная переправа 20 сентября работает в штатном режиме

09:41 20.09.2023 (обновлено: 11:14 20.09.2023)
 
Читать в
Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, погода в проливе благоприятствует судоходству. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Обстановка на Керченской паромной переправе 20 сентября 2023
"Согласно прогнозу Росгидромета, 20 сентября ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +24…+26, температура воды в море +20…+21 градус", - сказано в сообщении.
За минувшие сутки курсирующими на линии паромами выполнено 17 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 348 166 пассажиров и 196 101 грузовик. Паромами совокупно выполнено 5 838 рейсов.
В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков в первую очередь со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами по-прежнему осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Ехать по нему можно круглосуточно. Легковые автомобили массой до 3,5 т следуют через Крымский мост либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост: оперативные данные на утро среды
59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проезда
Улавливающие парковки появятся на въездах в Симферополь
 
КрымКерчьКерченская паромная переправаКерченский проливРосМорРечФлотПогода в КрымуТранспортМорской транспортНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:25Число жертв при взрыве газа в Балашихе растет: под завалами ребенок
11:19Миротворцы РФ эвакуировали из Карабаха более двух тысяч жителей
11:09Скадовск и Севастополь свяжет новый автобусный маршрут – расписание
10:51МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе
10:39Житель Алтайского края отравил воду для российских военнослужащих
10:15Один погибший и трое пострадавших: спасатели разбирают завалы в Балашихе
10:15Польша сократит поддержку беженцев из Украины после зернового скандала
10:04Более 100 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины
10:00"КрымБукФест-2023": популяризация Крыма через литературу
09:53Бойцы "Днепра" уничтожили более 20 боевиков ВСУ в Херсонской области
09:41Работа Керченской переправы: как курсируют паромы в среду
09:29Может утянуть на дно: Дуда сравнил Украину с утопающим
09:20Взрыв газа в многоэтажке в Балашихе – обрушились три этажа
08:59Придется ли снова надеть маски из-за COVID-19: ответ Роспотребнадзора
08:40Пожар на резервуаре с топливом в Сочи - что известно к данному часу
08:06Лучший изобретатель России: что придумал юный севастополец
07:34В Крыму снова будет громко - власти предупредили о взрывах
07:02Крымский мост: оперативные данные на утро среды
06:45В Сочи горит резервуар с топливом
06:43Глава города Саки предупредил о мошенниках, собирающих деньги на СВО
Лента новостейМолния