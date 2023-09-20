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Обстановка на Крымском мосту на вечер среды - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Обстановка на Крымском мосту на вечер среды
Обстановка на Крымском мосту на вечер среды - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Обстановка на Крымском мосту на вечер среды
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста с обеих сторон очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T21:04
2023-09-20T21:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста с обеих сторон очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы РФ.Маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути – семь часов.В среду транспортный переход через Керченский пролив дважды перекрывали для проезда. Движение по Крымскому мосту периодически закрывают в целях безопасности.
https://crimea.ria.ru/20230919/v-oktyabre-iz-kryma-v-adler-budet-khodit-dopolnitelnyy-poezd-1131524369.html
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крымский мост, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, крым, транспорт
Обстановка на Крымском мосту на вечер среды

Крымский мост: проезд свободен с обеих сторон

21:04 20.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста с обеих сторон очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 21:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы РФ.
Маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути – семь часов.
В среду транспортный переход через Керченский пролив дважды перекрывали для проезда. Движение по Крымскому мосту периодически закрывают в целях безопасности.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайКрымТранспорт
 
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