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Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области
Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области
Российский истребитель Су-34 потерпел катастрофу в Воронежской области, экипаж катапультировался и эвакуирован. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T11:37
2023-09-20T11:37
происшествия
министерство обороны рф
новости
воронежская область
россия
воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-34 потерпел катастрофу в Воронежской области, экипаж катапультировался и эвакуирован. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что самолет упал вдали от населенных пунктов, на земле разрушений нет. Причиной аварии могла стать техническая неисправность, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбившийся в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал ФСБСу-24 потерпел крушение в Волгоградской областиЧП с самолетом Омск – Сочи: был ли шанс долететь до аэродрома
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происшествия, министерство обороны рф, новости, воронежская область, россия, воздушно-космический силы (вкс)
Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области

В Воронежской области потерпел крушение истребитель Су-34, экипаж жив

11:37 20.09.2023
 
© Министерство обороны РФБомбардировщик Су-34
Бомбардировщик Су-34
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-34 потерпел катастрофу в Воронежской области, экипаж катапультировался и эвакуирован. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Около 10.00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34. Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Уточняется, что самолет упал вдали от населенных пунктов, на земле разрушений нет. Причиной аварии могла стать техническая неисправность, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияМинистерство обороны РФНовостиВоронежская областьРоссияВоздушно-космический силы (ВКС)
 
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