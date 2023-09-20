https://crimea.ria.ru/20230920/istrebitel-su-34-poterpel-krushenie-v-voronezhskoy-oblasti-1131542730.html

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области

Российский истребитель Су-34 потерпел катастрофу в Воронежской области, экипаж катапультировался и эвакуирован. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T11:37

2023-09-20T11:37

2023-09-20T11:37

происшествия

министерство обороны рф

новости

воронежская область

россия

воздушно-космический силы (вкс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-34 потерпел катастрофу в Воронежской области, экипаж катапультировался и эвакуирован. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что самолет упал вдали от населенных пунктов, на земле разрушений нет. Причиной аварии могла стать техническая неисправность, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбившийся в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал ФСБСу-24 потерпел крушение в Волгоградской областиЧП с самолетом Омск – Сочи: был ли шанс долететь до аэродрома

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, министерство обороны рф, новости, воронежская область, россия, воздушно-космический силы (вкс)