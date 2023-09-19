https://crimea.ria.ru/20230919/krymskiy-most-obstanovka-na-vecher-vtornika-1131529570.html

Крымский мост: обстановка на вечер вторника

Крымский мост: обстановка на вечер вторника - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Крымский мост: обстановка на вечер вторника

Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста с обеих сторон очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T20:08

2023-09-19T20:08

2023-09-19T20:08

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

тамань

крым

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста с обеих сторон очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы РФ.Маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути – семь часов.

https://crimea.ria.ru/20230919/v-oktyabre-iz-kryma-v-adler-budet-khodit-dopolnitelnyy-poezd-1131524369.html

крымский мост

керчь

тамань

крым

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край