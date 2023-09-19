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Крымский мост: обстановка на вечер вторника - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Крымский мост: обстановка на вечер вторника
Крымский мост: обстановка на вечер вторника - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Крымский мост: обстановка на вечер вторника
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста с обеих сторон очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T20:08
2023-09-19T20:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
тамань
крым
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста с обеих сторон очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы РФ.Маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20230919/v-oktyabre-iz-kryma-v-adler-budet-khodit-dopolnitelnyy-poezd-1131524369.html
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край

Крымский мост: обстановка на вечер вторника

20:08 19.09.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста с обеих сторон очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 20:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы РФ.
Маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКерчьТаманьКрымКраснодарский край
 
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