https://crimea.ria.ru/20230918/obstanovka-na-krymskom-mostu-seychas-dannye-na-1500-1131494162.html
Обстановка на Крымском мосту сейчас: данные на 15:00
Обстановка на Крымском мосту сейчас: данные на 15:00 - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Обстановка на Крымском мосту сейчас: данные на 15:00
Очередей на проезд по Крымскому мосту нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T15:33
2023-09-18T15:33
2023-09-18T15:33
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
крым
транспорт
логистика
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713546_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_78928d7bcb68210a677813b2185ce2c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Очередей на проезд по Крымскому мосту нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Очереди на Крымском мосту: оперативные данные59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проезда Ветер и метровые волны: штормовое объявлено в Керченском проливе
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713546_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_f7ed12f0416036c4a5cca61011d9f031.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, новости крыма, крым, транспорт, логистика, керчь, тамань
Обстановка на Крымском мосту сейчас: данные на 15:00
На Крымском мосту очередей нет