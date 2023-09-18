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Обстановка на Крымском мосту сейчас: данные на 15:00 - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Обстановка на Крымском мосту сейчас: данные на 15:00
Обстановка на Крымском мосту сейчас: данные на 15:00 - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Обстановка на Крымском мосту сейчас: данные на 15:00
Очередей на проезд по Крымскому мосту нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T15:33
2023-09-18T15:33
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
крым
транспорт
логистика
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Очередей на проезд по Крымскому мосту нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Очереди на Крымском мосту: оперативные данные59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проезда Ветер и метровые волны: штормовое объявлено в Керченском проливе
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РИА Новости Крым
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крымский мост, новости крыма, крым, транспорт, логистика, керчь, тамань
Обстановка на Крымском мосту сейчас: данные на 15:00

На Крымском мосту очередей нет

15:33 18.09.2023
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Очередей на проезд по Крымскому мосту нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 15:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостНовости КрымаКрымТранспортЛогистикаКерчьТамань
 
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