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Новые страшилки Зеленского и ОПЗЖ для имитации битья: что там у соседей? - РИА Новости Крым, 17.09.2023
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Новые страшилки Зеленского и ОПЗЖ для имитации битья: что там у соседей?
Новые страшилки Зеленского и ОПЗЖ для имитации битья: что там у соседей? - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Новые страшилки Зеленского и ОПЗЖ для имитации битья: что там у соседей?
РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T19:15
2023-09-17T19:15
украина
авторы
мнения
владимир зеленский (президент украины)
общество
всу (вооруженные силы украины)
нестор шуфрич
андрей ермак
политика
в мире
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На этой неделе украинские властители попытались извлечь нематериальную выгоду от массового пребывания своих сограждан в Европе, а также выпускали пар общественности, устраивая СБУ-шоу в отношении виртуальных оппозиционеров.Здоровеньки були, мы с протестамиКто бы что ни говорил, но президент Украины Владимир Зеленский уже точно войдет в новейшую политическую историю как человек, который вывел понятие "агрессивное международное попрошайничество" на совершенно новые высоты. И постоянно этот уровень повышает.К примеру, на этой неделе Владимир Александрович заявил о том, что украинцы, которые сейчас пребывают за рубежом, совершенно недовольны позицией многих стран и масштабами поддержки, которую оказывают нэньке европейские партнеры. Мол, если так и дальше будет продолжаться, то украинские граждане могут перейти к более активным формам выражения несогласия. И тогда, надо понимать, те же французские "желтые жилеты" окажутся всего лишь желтыми манишками в лучшем случае.Заявление, надо сказать, весьма дерзкое и, традиционно для украинской внешней политики, многовекторное. С одной стороны, украинский вождь дает понять, что текущие темпы и номенклатура военных поставок ну никак не меняют ситуацию на фронте. Мол, военкомы свою работу делают, постоянно совершенствуя методы отлова желающих защитить Украину (и пока еще не сбежавших за границу), а европейцы так и норовят зажать то деньги, то оружие.С другой стороны, своим месседжем Владимир Александрович как бы мотивирует правительства европейских держав на, скажем так, менее толерантное отношение к уехавшим от мобилизации украинцам. Ведь пока возможность их возвращения из-за рубежа в крепкие теплые объятия ВСУ только обсуждается, а дефицит воинов света уже есть, и с каждым днем все критичнее.Можно только представить, с каким восторгом отнеслись к перспективам украинских протестов обычные европейские граждане. Которые, судя по многочисленным опросам, напрямую связывают падение привычного качества жизни с боевыми действиями на Украине. А теперь вот еще им, возможно, придется стрессировать из-за акций украинского неповиновения в городах и весях Евросоюза. Как-то сомневаемся, что после таких угрожающих заявлений, симпатии к укробеженцам станут глубже и прочнее.Но в любом случае эта протестная свинья Зеленского едва ли коснется особой категории евроэвакуантов – детей, родственников и прочая властной элиты Киева. У них однозначно будет иммунитет от возращения в родные пенаты. Да и, честно говоря, невозможно представить, как сын, к примеру, нардепа Алексея Гончаренко (поздравляем, кстати, с поступлением в вуз Амстердама) размахивает сине-голубым флагом на голландских баррикадах, сооруженных из "Феррари" и "Порше" других таких же "жертв российской агрессии".Виртуальное дело для виртуальной оппозицииВ минувшую пятницу СБУ пришла за депутатом Верховной Рады Украины Нестором Шуфричем: одному из лидеров политсилы "Оппозиционная партия за жизнь" (ОПЗЖ) вменили подозрение в государственной измене, подрывную работу в информационной сфере и сотрудничество (куда же без этого) с ФСБ. По результатам следственных изысканий (включая обыск по месту жительства Нестора Ивановича) Печерский суд Киева арестовал депутата Верховной рады Украины и бывшего главу МЧС Нестора Шуфрича на 60 дней без возможности внесения залога.История как показательная, так и поучительная со всех сторон. Во-первых, это очередное свидетельство того факта, что Офис президента Украины в широком лице Андрея Ермака вовсю начал готовиться к избирательной кампании. Одним из важных ее элементов должно стать замещение отслуживших свое "оппозиционеров" новыми имитаторами. А ОПЗЖ (даром что официально запрещена на Украине), остается весьма полезным инструментом в руках теневого руководителя Украины (коим по факту Ермак и является). Ведь если проанализировать голосования в Верховной Раде Украины, то практически все без исключения спорные и одиозные законопроекты были приняты благодаря кнопкодавству депутатов из ОПЗЖ. Такая себе золотая парламентская акция на случай критически важных решений.Но, при всей своей полезности, негативное отношение к этой политисиле уже давно, а в последнее время – кратно сильнее, достигло совсем уж критических отметок. Сейчас ОПЗЖ не любят все: от патриотически настроенных укрограждан, до тех жителей Украины, у которых пророссийские настроения так и не удалось выветрить круглосуточными телемарафонами ненависти.Поэтому, в лучших традициях студии "Квартал 95" было устроено шоу "демонтаж пророссийской колонны": Нестора Ивановича, ко всеобщему удовлетворению, таки передали правоохранителям. К слову, эта картинка была адресована и вовне: западным кураторам также нужно время от времени демонстрировать искоренение российского влияния в высших эшелонах киевской власти.Ну и, конечно же, не стоит забывать и о банальном: наверняка Нестору Ивановичу предложили (и, скорее всего, получили любезное согласие) поделиться плодами непосильно нажитого. Судя по фото интерьера жилища, в котором проводились следственные действия, поделиться хозяину точно есть чем. Ведь правильная оппозиция в условиях военного времени – дело по умолчанию весьма прибыльное.Однако иллюзий на весь этот счет, думается нам, мало кто питает: фракция ОПЗЖ в Верховной Раде Украины как была, так и останется. Да и сам Нестор Иванович, с неиллюзорной долей вероятности в конечном итоге может избежать ответственности. Цена этому: либо политическое небытие, либо лидерство в каком-нибудь карманно-маргинальном проекте Банковой (все-таки у него будет статус "жертвы режима", что пару-тройку процентов на выборах может принести). И оба этих исхода, надо полагать, его вполне устраивают.В любом случае будет весьма занимательно наблюдать за развитием данного сюжета, о чем мы вам всенепременно сообщим.Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигарховЯнукович и Черноморский флот: украинская Фемида "рожает ребенка обратно"Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в ЕС
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https://crimea.ria.ru/20230915/sbu-podozrevaet-kolomoyskogo-v-prisvoenii-deneg-vkladchikov-v-2014-godu-1131436949.html
https://crimea.ria.ru/20230910/zits-ministr-oborony-i-pokhmelnyy-chizburger-kuleby-chto-tam-u-sosedey-1131306255.html
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Сергей Таврин
Сергей Таврин
Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, авторы, мнения, владимир зеленский (президент украины), общество, всу (вооруженные силы украины), нестор шуфрич, андрей ермак, политика, в мире
Новые страшилки Зеленского и ОПЗЖ для имитации битья: что там у соседей?

Люди, события и тенденции на Украине, которые нас удивили на этой неделе

19:15 17.09.2023
 
© GENYA SAVILOV / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© GENYA SAVILOV / AFP
Читать в
Сергей Таврин
автор
Все материалы
На этой неделе украинские властители попытались извлечь нематериальную выгоду от массового пребывания своих сограждан в Европе, а также выпускали пар общественности, устраивая СБУ-шоу в отношении виртуальных оппозиционеров.

Здоровеньки були, мы с протестами

Кто бы что ни говорил, но президент Украины Владимир Зеленский уже точно войдет в новейшую политическую историю как человек, который вывел понятие "агрессивное международное попрошайничество" на совершенно новые высоты. И постоянно этот уровень повышает.
К примеру, на этой неделе Владимир Александрович заявил о том, что украинцы, которые сейчас пребывают за рубежом, совершенно недовольны позицией многих стран и масштабами поддержки, которую оказывают нэньке европейские партнеры. Мол, если так и дальше будет продолжаться, то украинские граждане могут перейти к более активным формам выражения несогласия. И тогда, надо понимать, те же французские "желтые жилеты" окажутся всего лишь желтыми манишками в лучшем случае.
Заявление, надо сказать, весьма дерзкое и, традиционно для украинской внешней политики, многовекторное. С одной стороны, украинский вождь дает понять, что текущие темпы и номенклатура военных поставок ну никак не меняют ситуацию на фронте. Мол, военкомы свою работу делают, постоянно совершенствуя методы отлова желающих защитить Украину (и пока еще не сбежавших за границу), а европейцы так и норовят зажать то деньги, то оружие.
С другой стороны, своим месседжем Владимир Александрович как бы мотивирует правительства европейских держав на, скажем так, менее толерантное отношение к уехавшим от мобилизации украинцам. Ведь пока возможность их возвращения из-за рубежа в крепкие теплые объятия ВСУ только обсуждается, а дефицит воинов света уже есть, и с каждым днем все критичнее.
Евгений Куруч, 38-летний украинский офицер запаса, а ныне водитель такси, идет по улице в Варшаве, Польша, 31 июля 2023 года. - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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Можно только представить, с каким восторгом отнеслись к перспективам украинских протестов обычные европейские граждане. Которые, судя по многочисленным опросам, напрямую связывают падение привычного качества жизни с боевыми действиями на Украине. А теперь вот еще им, возможно, придется стрессировать из-за акций украинского неповиновения в городах и весях Евросоюза. Как-то сомневаемся, что после таких угрожающих заявлений, симпатии к укробеженцам станут глубже и прочнее.
Но в любом случае эта протестная свинья Зеленского едва ли коснется особой категории евроэвакуантов – детей, родственников и прочая властной элиты Киева. У них однозначно будет иммунитет от возращения в родные пенаты. Да и, честно говоря, невозможно представить, как сын, к примеру, нардепа Алексея Гончаренко (поздравляем, кстати, с поступлением в вуз Амстердама) размахивает сине-голубым флагом на голландских баррикадах, сооруженных из "Феррари" и "Порше" других таких же "жертв российской агрессии".

Виртуальное дело для виртуальной оппозиции

В минувшую пятницу СБУ пришла за депутатом Верховной Рады Украины Нестором Шуфричем: одному из лидеров политсилы "Оппозиционная партия за жизнь" (ОПЗЖ) вменили подозрение в государственной измене, подрывную работу в информационной сфере и сотрудничество (куда же без этого) с ФСБ. По результатам следственных изысканий (включая обыск по месту жительства Нестора Ивановича) Печерский суд Киева арестовал депутата Верховной рады Украины и бывшего главу МЧС Нестора Шуфрича на 60 дней без возможности внесения залога.
История как показательная, так и поучительная со всех сторон. Во-первых, это очередное свидетельство того факта, что Офис президента Украины в широком лице Андрея Ермака вовсю начал готовиться к избирательной кампании. Одним из важных ее элементов должно стать замещение отслуживших свое "оппозиционеров" новыми имитаторами. А ОПЗЖ (даром что официально запрещена на Украине), остается весьма полезным инструментом в руках теневого руководителя Украины (коим по факту Ермак и является). Ведь если проанализировать голосования в Верховной Раде Украины, то практически все без исключения спорные и одиозные законопроекты были приняты благодаря кнопкодавству депутатов из ОПЗЖ. Такая себе золотая парламентская акция на случай критически важных решений.
Губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
15 сентября, 12:10
СБУ подозревает Коломойского в присвоении денег вкладчиков в 2014 году
Но, при всей своей полезности, негативное отношение к этой политисиле уже давно, а в последнее время – кратно сильнее, достигло совсем уж критических отметок. Сейчас ОПЗЖ не любят все: от патриотически настроенных укрограждан, до тех жителей Украины, у которых пророссийские настроения так и не удалось выветрить круглосуточными телемарафонами ненависти.
Поэтому, в лучших традициях студии "Квартал 95" было устроено шоу "демонтаж пророссийской колонны": Нестора Ивановича, ко всеобщему удовлетворению, таки передали правоохранителям. К слову, эта картинка была адресована и вовне: западным кураторам также нужно время от времени демонстрировать искоренение российского влияния в высших эшелонах киевской власти.
Ну и, конечно же, не стоит забывать и о банальном: наверняка Нестору Ивановичу предложили (и, скорее всего, получили любезное согласие) поделиться плодами непосильно нажитого. Судя по фото интерьера жилища, в котором проводились следственные действия, поделиться хозяину точно есть чем. Ведь правильная оппозиция в условиях военного времени – дело по умолчанию весьма прибыльное.
Однако иллюзий на весь этот счет, думается нам, мало кто питает: фракция ОПЗЖ в Верховной Раде Украины как была, так и останется. Да и сам Нестор Иванович, с неиллюзорной долей вероятности в конечном итоге может избежать ответственности. Цена этому: либо политическое небытие, либо лидерство в каком-нибудь карманно-маргинальном проекте Банковой (все-таки у него будет статус "жертвы режима", что пару-тройку процентов на выборах может принести). И оба этих исхода, надо полагать, его вполне устраивают.
В любом случае будет весьма занимательно наблюдать за развитием данного сюжета, о чем мы вам всенепременно сообщим.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
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УкраинаАвторыМненияВладимир Зеленский (президент Украины)ОбществоВСУ (Вооруженные силы Украины)Нестор ШуфричАндрей ЕрмакПолитикаВ мире
 
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