https://crimea.ria.ru/20230915/krymskiy-most-seychas-s-obeikh-storon-vyrosli-ocheredi-1131442237.html
Крымский мост сейчас: с обеих сторон выросли очереди
Крымский мост сейчас: с обеих сторон выросли очереди - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Крымский мост сейчас: с обеих сторон выросли очереди
Очередь на Крымский мост с обеих сторон выросла до 850 автомобилей, заторы сформировались из-за длительного перекрытия движения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T14:17
2023-09-15T14:17
2023-09-15T14:17
крымский мост
транспорт
крым
новости крыма
керченский пролив
кубань
краснодарский край
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713417_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_e4e08c8b571c191f1ca7c243f476fee8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост с обеих сторон выросла до 850 автомобилей, заторы сформировались из-за длительного перекрытия движения. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост перекрыли для движения транспорта в пятницу около 11:00. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось три часа.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыт59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаВ Севастополе остановлена работа катеров и паромов: рейд закрыт
крымский мост
крым
керченский пролив
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713417_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_e4cc7387c6be9b1ba8a9f2ee10c2a717.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, крым, новости крыма, керченский пролив, кубань, краснодарский край, логистика
Крымский мост сейчас: с обеих сторон выросли очереди
Очередь на Крымский мост насчитывает 850 авто