Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: с обеих сторон выросли очереди - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230915/krymskiy-most-seychas-s-obeikh-storon-vyrosli-ocheredi-1131442237.html
Крымский мост сейчас: с обеих сторон выросли очереди
Крымский мост сейчас: с обеих сторон выросли очереди - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Крымский мост сейчас: с обеих сторон выросли очереди
Очередь на Крымский мост с обеих сторон выросла до 850 автомобилей, заторы сформировались из-за длительного перекрытия движения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T14:17
2023-09-15T14:17
крымский мост
транспорт
крым
новости крыма
керченский пролив
кубань
краснодарский край
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713417_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_e4e08c8b571c191f1ca7c243f476fee8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост с обеих сторон выросла до 850 автомобилей, заторы сформировались из-за длительного перекрытия движения. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост перекрыли для движения транспорта в пятницу около 11:00. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось три часа.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыт59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаВ Севастополе остановлена работа катеров и паромов: рейд закрыт
крымский мост
крым
керченский пролив
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713417_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_e4cc7387c6be9b1ba8a9f2ee10c2a717.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, крым, новости крыма, керченский пролив, кубань, краснодарский край, логистика
Крымский мост сейчас: с обеих сторон выросли очереди

Очередь на Крымский мост насчитывает 850 авто

14:17 15.09.2023
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост с обеих сторон выросла до 850 автомобилей, заторы сформировались из-за длительного перекрытия движения. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 14:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находятся 330 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи стоят 520 автомобилей, время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Мост перекрыли для движения транспорта в пятницу около 11:00. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось три часа.
На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост открыт
59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проезда
В Севастополе остановлена работа катеров и паромов: рейд закрыт
Крымский мостТранспортКрымНовости КрымаКерченский проливКубаньКраснодарский крайЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:59На Украине Януковича и Азарова будут судить за Черноморский флот
14:17Крымский мост сейчас: с обеих сторон выросли очереди
14:01Он дискредитировал ВСУ: на Украине Нестора Шуфрича обвиняют в госизмене
13:51Крымский мост открыт
13:45Досрочно прекращены полномочия главы Судакского горсовета
13:30Банк России повысил ключевую ставку до 13%
13:09Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
12:59ФСБ обнаружила схрон боеприпасов в Херсонской области
12:35Поисковая операция в Судаке: двух женщин спасли с горы Сокол в Крыму
12:26ВСУ заставили пленных идти на минные поля – Следком начал проверку 1:24
12:10СБУ подозревает Коломойского в присвоении денег вкладчиков в 2014 году
12:00Обстрел Новой Каховки: число раненых выросло до 12 человек
11:53Еще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской области
11:25На Каховском направлении уничтожено место временной дислокации ВСУ
10:46Крымский мост закрыт
10:28Мощный удар по жилому кварталу Новой Каховки – есть погибшие и раненые
10:15Число погибших от наводнения в Ливии может достигнуть 18-20 тысяч
09:39Работа Керченской паромной переправы: обстановка на утро пятницы
09:28Херсонская область под огнем: ВСУ выпустили 76 снарядов
08:59Киев эвакуирует жителей 31 села в Херсонской области
Лента новостейМолния