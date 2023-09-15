https://crimea.ria.ru/20230915/krymskiy-most-seychas-s-obeikh-storon-vyrosli-ocheredi-1131442237.html

Крымский мост сейчас: с обеих сторон выросли очереди

Крымский мост сейчас: с обеих сторон выросли очереди - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Крымский мост сейчас: с обеих сторон выросли очереди

Очередь на Крымский мост с обеих сторон выросла до 850 автомобилей, заторы сформировались из-за длительного перекрытия движения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T14:17

2023-09-15T14:17

2023-09-15T14:17

крымский мост

транспорт

крым

новости крыма

керченский пролив

кубань

краснодарский край

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост с обеих сторон выросла до 850 автомобилей, заторы сформировались из-за длительного перекрытия движения. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост перекрыли для движения транспорта в пятницу около 11:00. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось три часа.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыт59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаВ Севастополе остановлена работа катеров и паромов: рейд закрыт

крымский мост

крым

керченский пролив

кубань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, новости крыма, керченский пролив, кубань, краснодарский край, логистика