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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Крымский мост открыт
Крымский мост открыли для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T13:51
2023-09-15T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост перекрыли для движения транспорта в пятницу около 11:00. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось три часа.Проезд по транспортному переходу периодически перекрывают в целях безопасности. Так, накануне его также закрывали для движения транспорта. Ограничение продлилось четыре часа. После этого на подъездах к транспортному переходу скопились очереди из более чем тысячи автомобилей.
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крымский мост, крым, новости, новости крыма, керченский пролив, кубань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост открыт

Движение по Крымскому мосту возобновлено

13:51 15.09.2023 (обновлено: 13:52 15.09.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Мост перекрыли для движения транспорта в пятницу около 11:00. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось три часа.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - проинформировали в оперштабе.
Проезд по транспортному переходу периодически перекрывают в целях безопасности. Так, накануне его также закрывали для движения транспорта. Ограничение продлилось четыре часа. После этого на подъездах к транспортному переходу скопились очереди из более чем тысячи автомобилей.
 
Крымский мостКрымНовостиНовости КрымаКерченский проливКубаньКраснодарский крайТранспорт
 
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