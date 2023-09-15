https://crimea.ria.ru/20230915/krymskiy-most-otkryt-1131441054.html

Крымский мост открыт

Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Крымский мост открыт

Крымский мост открыли для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T13:51

2023-09-15T13:51

2023-09-15T13:52

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост перекрыли для движения транспорта в пятницу около 11:00. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось три часа.Проезд по транспортному переходу периодически перекрывают в целях безопасности. Так, накануне его также закрывали для движения транспорта. Ограничение продлилось четыре часа. После этого на подъездах к транспортному переходу скопились очереди из более чем тысячи автомобилей.

крымский мост

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керченский пролив

кубань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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