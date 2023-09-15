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Крымский мост: обстановка на вечер пятницы - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Крымский мост: обстановка на вечер пятницы
Крымский мост: обстановка на вечер пятницы - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Крымский мост: обстановка на вечер пятницы
В очереди к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи вечером в пятницу 400 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T20:05
2023-09-15T20:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
тамань
краснодарский край
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В очереди к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи вечером в пятницу 400 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.Транспортный переход работает в штатном режиме. Проезд по нему разрешен только легковым автомобилям с количеством мест до восьми и весом не более 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту через новые регионы России.17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и прошла лечение в Москве. После ЧП Следком возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".
https://crimea.ria.ru/20230914/levuyu-chast-krymskogo-mosta-otkryli-dlya-proezda-1131408833.html
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, крым
Крымский мост: обстановка на вечер пятницы

В очереди перед Крымским мостом 400 машин

20:05 15.09.2023 (обновлено: 20:08 15.09.2023)
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В очереди к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи вечером в пятницу 400 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 20:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - сказано в сообщении.

Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.
Транспортный переход работает в штатном режиме. Проезд по нему разрешен только легковым автомобилям с количеством мест до восьми и весом не более 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту через новые регионы России.
17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и прошла лечение в Москве. После ЧП Следком возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".
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