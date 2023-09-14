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ВСУ потеряли 4 склада боеприпасов и пункты управления - сводка за сутки

ВСУ потеряли 4 склада боеприпасов и пункты управления - сводка за сутки - РИА Новости Крым, 14.09.2023

ВСУ потеряли 4 склада боеприпасов и пункты управления - сводка за сутки

Украинские войска за сутки лишились еще четырех складов боеприпасов и двух пунктов управления. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T16:42

2023-09-14T16:42

2023-09-14T16:42

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

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СИМЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки лишились еще четырех складов боеприпасов и двух пунктов управления. Об этом сообщили в Минобороны России.На Донецком направлении, в районе населенного пункта Дылеевка российские подразделения уничтожили склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.Еще один склад со снарядами противник потерял в районе села Трудовое в Запорожской области. И еще два – на Купянском направлении, у сел Берестовое и Тихое в Харьковской области.Помимо этого, за сутки российские войска на разных направлениях уничтожили десятки танков, бронированных и боевых машин пехоты, а также различное вооружение, в том числе западное.В частности, пять артиллерийских систем М777, гаубицы М119 и М109 Paladin и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, а также гаубицу FH-70 производства Великобритании.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 249 вертолетов, 6759 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11826 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6374 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12982 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский вертолет Ми-8 и 53 беспилотника сбиты в зоне СВО – МинобороныМорская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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