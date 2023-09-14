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Счастливое спасение: найдены заблудившиеся на вулкане пенсионеры - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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Счастливое спасение: найдены заблудившиеся на вулкане пенсионеры
Счастливое спасение: найдены заблудившиеся на вулкане пенсионеры - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Счастливое спасение: найдены заблудившиеся на вулкане пенсионеры
Вертолет МЧС России обнаружил с воздуха двух пожилых туристов, пропавших в Ключевском парке в конце августа, и эвакуировал их в обессиленном состоянии к врачам, РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T09:19
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Вертолет МЧС России обнаружил с воздуха двух пожилых туристов, пропавших в Ключевском парке в конце августа, и эвакуировал их в обессиленном состоянии к врачам, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Александр Благуляк и Геннадий Кочкин, 1951 и 1953 года рождения, шли по маршруту поселок Ключи – озеро Державина – вулкан Средний – ледник Богдановича – перевал Безымянный – перевал Толбачик – перевал Толуд – к. Клешня. В последний раз туристы выходили на связь в воскресенье, 27 августа, с ледника Богдановича. Они сообщили, что планируют прибыть на стоянку "Клешня" 5 сентября. Однако мужчины в назначенное время там не появились. Начались поиски.Уточняется, что для поисков также применялись беспилотники. Кроме того, было обследовано более четырехсот квадратных километров территории.
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РИА Новости Крым
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, россия, камчатка

Счастливое спасение: найдены заблудившиеся на вулкане пенсионеры

09:19 14.09.2023 (обновлено: 10:52 14.09.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Вайнштейн / Перейти в фотобанкКлючевская сопка - действующий вулкан на Камчатке
Ключевская сопка - действующий вулкан на Камчатке - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . Игорь Вайнштейн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Вертолет МЧС России обнаружил с воздуха двух пожилых туристов, пропавших в Ключевском парке в конце августа, и эвакуировал их в обессиленном состоянии к врачам, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Александр Благуляк и Геннадий Кочкин, 1951 и 1953 года рождения, шли по маршруту поселок Ключи – озеро Державина – вулкан Средний – ледник Богдановича – перевал Безымянный – перевал Толбачик – перевал Толуд – к. Клешня. В последний раз туристы выходили на связь в воскресенье, 27 августа, с ледника Богдановича. Они сообщили, что планируют прибыть на стоянку "Клешня" 5 сентября. Однако мужчины в назначенное время там не появились. Начались поиски.

"Туристы на Камчатке спасены через девять дней поисков. Их с воздуха обнаружили спасатели МЧС России на вертолете "Ми-8". Мужчины пропали еще в конце августа в Усть-Камчатском районе. Они найдены обессиленными, эвакуированы на вертолете МЧС России и переданы медикам. Поисково-спасательная операция завершена", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для поисков также применялись беспилотники. Кроме того, было обследовано более четырехсот квадратных километров территории.
 
МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияНовостиРоссияКамчатка
 
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